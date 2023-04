AirPods Pro (2022): sconto SUPER su Amazon per gli auricolari del momento

Oggi vogliamo consigliarvi i fantastici AirPods Pro (2022) di seconda generazione. Parliamo di auricolari True Wireless Stereo (compatibili con la tecnologia Bluetooth, per intenderci), che dispongono di funzionalità di altissimo profilo, hanno un prezzo super accattivante e sono dotati di features all’avanguardia.

Partiamo dal costo di listino: il valore originale sarebbe di 299,00€, ma grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, saranno vostri con 259,99€, spese di spedizione incluse. Inutile dirvi che avrete accesso a tanti vantaggi esclusivi; citiamo la consegna gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Si può dilazionare l’importo degli AirPods in comode rate con il sistema interno al sito (a tasso zero) o in micropagamenti con Cofidis. Insomma, non avete scuse: possono essere vostri con tantissimi vantaggi.

Anche il servizio post vendita è eccellente: godrete di un anno con Apple e di due anni con Amazon stessa, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Se siete interessati, vi invitiamo ad affrettarvi; potrebbero andare a ruba.

AirPods Pro (2022): i migliori TWS del mercato

Questi auricolari sono eccezionali. Addentriamoci adesso nella disamina completa del gadget. Sono impermeabili e certificati contro acqua e sudore, ma presentano anche un’autonomia degna di nota grazie alla batteria ad alte prestazioni integrata. Le gemme durano tantissimo e la custodia si ricarica in un baleno grazie al cavo Lightning o alla tecnologia MagSafe.

Godono del supporto all’audio spaziale, c’è la cancellazione attiva del rumore e anche la modalità trasparenza, molto comoda quando si è in giro. Insomma, gli AirPods Pro (2022) presentano soluzioni hardware di punta e un costo sì alto ma anche molto interessante, con tanti vantaggi al seguito. Fate presto se siete interessati perché a 259,99€ potrebbero andare a ruba da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.