AirPods Pro (2022): nuovo MINIMO STORICO su Amazon, correte

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari di fascia alta per il vostro iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo degli AirPods Pro del 2022, un modello di nuovissima generazione che si porta a casa con il 18% di sconto. Un risparmio simile non si era mai visto, infatti ci troviamo di fronte al minimo storico per questo articolo. Gli auricolari in questione di pagate solo 245,06 € con spese di spedizione comprese nel prezzo (che comprende l’Iva, quindi non dovete aggiungere nulla); pensate, avrete anche la consegna celere. In poche parole, gli AirPods Pro saranno a casa vostra già domani se le ordinate entro un’ora e mezzo. Incredibile, vero?

AirPods Pro (2022): a 245,06€ sono da comprare al volo

Pensate che il prodotto è venduto e spedito da Amazon stessa, quindi godrà di tutti i vantaggi del caso. In primo luogo citiamo l’anno di garanzia con Apple valido in tutti gli Apple Store del mondo; dall’altro invece, troviamo due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle 6 a mezzanotte, via chat o via telefono.

In ultima istanza, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, potrete anche dilazionare il pagamento con il sistema interno al sito, in cinque comode rate a tasso zero.

Gli AirPods Pro 2022 vantano tantissime tecnologie di nuova generazione: in primo luogo c’è la cancellazione attiva del rumore che è stata migliorata rispetto alla generazione precedente così potrete fare i vostri viaggi sui mezzi pubblici con un relax inaudito. La modalità trasparenza adattiva invece, vi isolerà ma non troppo, facendovi sentire i suoni provenienti dall’ambiente circostante. Tuttavia, i rumori più forti come le sirene o quelli dei cantieri, saranno drasticamente ridotti.

Con l’audio spaziale personalizzato e dinamico avrete un suono avvolgente che vi farà emergere della vostra musica e nei vostri film. Sugli steli degli auricolari godrete dei controlli touch per la regolazione dell’audio, e potrete anche usufruire di altre opzioni. Per esempio, cliccando una volta farete partire la musica o la metterete in pausa, sarete in grado di rispondere alle telefonate e molto altro ancora.

Gli AirPods Pro 2022 sono certificati IPX4, quindi questo implica che saranno resistenti al sudore e all’acqua. Hanno un’autonomia eccezionale che viene supportata anche dalla custodia che, a sua volta, si ricarica via Lightning, con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

Dulcis in fundo, c’è uno speaker integrato nella cassa della cover che serve per emettere suoni di andarmene in caso di smarrimento del gadget, visto che presenta la compatibilità e il supporto con la tecnologia Find My. A 245,06€ sono da acquistare subito, ma fate in fretta prima che termini l’offerta dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.