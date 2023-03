AirPods Pro (2022): non ne farete più a meno (-18% su Amazon)

Quando sono usciti i primi AirPods sul mercato, sono stato uno dei tanti detrattori che non ne capiva l’utilizzo. “Come si può spendere più di 180 € per un paio di cuffiette?”, dicevo. Ero un cosiddetto “hater” senza ragion d’essere, anche perché non gli avevo mai provati e li criticavo solo per sentito dire.

AirPods Pro (2022): vi cambieranno la vita

All’ennesimo paio di cuffiette cablate rotte poi, mi sono recato in un Apple Store. Era il mese di febbraio del 2019. All’epoca, decisi di spendere quei 180 € per il modello di seconda generazione, quello con la custodia di ricarica wireless, per intenderci. Mi ero fatto dei conti: in poco più di due anni avevo speso più di 120 € in cuffiette EarPods perché le rompevo sempre. Una volta mi erano rimaste attaccate all’armadio, una volta ho tirato giù il telefono e gli auricolari mentre ero in palestra, un’altra volta mi erano rimaste attaccate al cassetto della cucina; insomma capite bene che ero – e sono tuttora – una persona maldestra e distratta.

Da quando ho preso però gli AirPods, è scattata in me una scintilla. Ho iniziato a stare più attento, ma allo stesso tempo, ho avuto una libertà che non avevo mai provato prima nel mio quotidiano. Essendo una persona che fa tante telefonate per svago o per lavoro, questi auricolari TWS hanno letteralmente cambiato il mio modo di vivere la giornata. Massima leggerezza, trasportabilità, peso contenuto e accoppiamento immediato con tutti i gadget di Apple.

Insomma, l’amore era scoccato e la storia continua ancora oggi. Col tempo però, ho voluto fare un upgrade e sono passato agli AirPods Pro di ultima generazione, purtroppo pagati a prezzo pieno al Day one. Inutile dirvi che sono semplicemente fantastici, resistono all’acqua e al sudore, hanno un’autonomia strepitosa, supportano l’audio spaziale e presentano la cancellazione attiva del rumore di ultima generazione, che mi isola totalmente dal resto del mondo quando viaggio in treno. Io oramai li ho già, ma voi li potete pagare solo 244,00 € grazie alle offerte pazze di Amazon. Fidatevi, costano tanto ma sono indistruttibili e cambieranno completamente l’esperienza d’uso del vostro smartphone.

