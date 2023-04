AirPods Pro (2022): indispensabili per chi ha un iPhone, OGGI in sconto

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta relativa ad uno dei prodotti di casa Apple più apprezzati dell’ultimo periodo. Parliamo degli AirPods Pro (2022) che, grazie agli sconti di Amazon, si portano a casa con soli 252,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di listino è molto elevato (si parla del 16% in meno), anche se ammettiamo che rimane un costo alto, giustificato però dall’ottima bontà del prodotto.

Gli AirPods Pro (2022) rappresentano il top del top del momento, un gadget eccezionale che vi donerà una libertà mai provata finora. Di fatto, avere delle cuffiette Bluetooth senza fili vi toglierà gli ingombri, i fastidi e molto altro ancora ma non finisce qui. Questi auricolari hanno il supporto alla modalità “trasparenza” che vi isolerà dai rumori ambientali pur facendovi sentire ciò che vi è intorno. Quando siete sui mezzi pubblici invece, potrete attivare la cancellazione attiva del rumore che vi isolerà completamente; molto comoda quando siete in aereo o in treno, ad esempio. Inoltre, godono del supporto all’audio spaziale, una feature di alto profilo che vi invitiamo a provare: è semplicemente unica. Sono resistenti all’acqua e alla polvere e hanno un’autonomia eccezionale; si ricaricano via MagSafe, con la wireless charging o via cavo Lightning.

AirPods Pro (2022): impossibile non apprezzarli

Gli AirPods Pro (2022) sono perfetti se avete un iPhone; veramente, provateli per capire quanto sono indispensabili. Vengono venduti e spediti da Amazon e sappiate che ci sono molti vantaggi al seguito.

Citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva via chat o via telefono, tutti i giorni. A soli 252,00€ sono gli auricolari perfetti da acquistare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.