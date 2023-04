AirPods Pro (2022): impossibile non comprarli a questo prezzo (244€)

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo per il vostro nuovo iPhone, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Di fatto, se avete comprato un melafonino next-gen, non possiamo non consigliarvi il miglior modello di auricolari presenti in circolazione. Gli AirPods Pro (2022) infatti, si presentano come un articolo veramente eccezionale, dotato delle tecnologie più avanzate che vi siano e sono anche in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 244,00€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che il risparmio sarà elevatissimo, pari al 18% sul valore di listino, mica poco. Fra le altre cose citiamo anche la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate (a tasso zero) con il sistema interno al sito, oppure in micro canoni mensili con Cofidis. Insomma, i vantaggi sono tantissimi e non sono finiti: c’è un anno di garanzia con Apple e due anni di assistenza tecnica gratuita compresa nel prezzo, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods Pro (2022): i migliori, in super sconto

Inutile ricordarvi che questi auricolari si palesano come una delle migliori soluzioni esistenti in commercio, se non la migliore. Godono della cancellazione attiva del rumore, della modalità trasparenza aggiornata, del supporto all’audio spaziale e hanno anche un’autonomia eccezionale che dura tantissimo con una singola carica e in più c’è la custodia di ricarica che amplia le potenzialità. Sono resistenti ad acqua e polvere, hanno tanti gommini diversi per taglie in confezione, ma non finisce qui.

Ci sono i Comandi Rapidi con gestures e molto altro ancora. A soli 244,00€ gli AirPods Pro (2022) sono i migliori auricolari TWS che si possano comprare se avete un iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.