AirPods Pro (2022): fanno di TUTTO e sono in SUPER sconto

Se state cercando degli auricolari premium di fascia altissima, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo degli AirPods Pro (2022) di seconda generazione, un prodotto unico, eccellente, dotato di funzionalità davvero esclusive e con un design senza tempo con gommini in-ear che servono per la cancellazione attiva del rumore. Capite bene che sono in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 244,00€ al posto di 299,00€, con spese di spedizione comprese nel prezzo. C’è la possibilità di usufruire della consegna gratuita in pochissimi giorni presso il proprio domicilio o un luogo da voi designato, oppure in uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Potrete anche dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con il sistema interno al sito oppure mediante il servizio esterno di Cofidis. Con uno sconto così elevato, non potete ignorarle su Amazon; fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

AirPods Pro (2022): impossibile non comprarli a questo prezzo

Fra le altre cose dobbiamo ricordare che godono di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni di assistenza tecnica con Amazon, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Fra le funzionalità più rilevanti troviamo sicuramente la cancellazione del rumore attiva di nuova concezione, la modalità trasparenza, il supporto all’audio spaziale, ma non solo. In confezione troverete il cavo USB Type-C con attacco Lightning e diversi gommini, differenti per taglia (XS, S, M, L). Si ricaricano via cavo, in modalità wireless o con la tecnologia MagSafe attraverso la custodia apposita. L’autonomia è comunque eccellente. Sono anche resistenti all’acqua e al sudore con certificazione IPX4. A soli 244,00€ sono da comprare al volo, ma fate in fretta se siete interessati; potrebbero andare a ruba da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe finire fra qualche ora.

