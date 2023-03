AirPods Pro (2022): a questo prezzo sono imperdibili (-50€)

Se state cercando un paio di auricolari TWS di Apple, oggi è il vostro giorno fortunato. Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa. Gli AirPods Pro (2022) si portano a casa con soli 249,99€ al posto di 299,00€. Capite bene che il risparmio qui è davvero notevole. Capite bene che si risparmiano ben 50€ su un gadget arrivato da poco sul mercato.

Inutile dirvi che li trovate sul noto portale di e-commerce americano; questo farà sì che voi possiate godere di numerosi vantaggi esclusivi. Citiamo la consegna gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis (o con il servizio interno al sito, a tasso zero). Ci sono due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, oppure c’è la garanzia di un anno con il rivenditore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

AirPods Pro (2022): il Best Buy del giorno

Chi non ha mai avuto un paio di auricolari TWS non può capire la vera comodità che si prova indossandoli. Il senso di libertà è inaudito. Pensate che sono cuffiette prive di cavo, perfette per chi si allena in palestra, per chi corre, per chi ama sentire la musica, i podcast mentre è in giro o semplicemente per chi fa spesso telefonate e non vuole passare ore con il telefono in mano.

Gli AirPods Pro poi, sono dotati di funzionalità uniche: cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, supporto all’audio spaziale e non solo. Sono resistenti all’acqua e al sudore. Per 249,99€ rappresentano una delle migliori soluzioni presenti sul mercato, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.