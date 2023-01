AirPods Pro (2022): a questo prezzo non puoi ignorarli

Gli AirPods Pro (2022) di Apple sono stati una vera e propria rivoluzione; sono usciti sul mercato da pochissimi mesi ma sappiate che sono già dei Best Buy su tutta la linea. Rispetto alla generazione precedente hanno ricevuto pochi upgrade, ma sostanziali. Oggi li pagate solo 257,00€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna è celere, quindi se siete interessati, sbrigatevi ad acquistarli prima che terminino le scorte disponibili.

AirPods Pro (2022): le caratteristiche tecniche

Partiamo dalla descrizione delle caratteristiche degli AirPods Pro (2022). In primo luogo troviamo una cancellazione attiva di nuova generazione che riduce il brusio di sottofondo; pensiamo al traffico cittadino, ai rumori di un treno o un aereo in volo e così via. Una volta provata, non ne farete più a meno.

C’è anche la modalità trasparenza che vi farà sentire i suoni esterni, pur mantenendo un contatto con il sound ambientale. Con l’audio spaziale personalizzato invece, godrete di un’acustica tridimensionale. Non si può spiegare a parole; è una feature fantastica che vi farà sentire “il cinema” direttamente nelle vostre orecchie.

I cuscinetti sono disponibili in più tagli (XS, S, M, L) e ci sono i controlli touch sugli steli degli auricolari che servono per gestire le telefonate in entrata, i brani in riproduzione e non solo. Vi consentono anche di switchare fra le diverse modalità di ascolto.

Sono resistenti al sudore e all’acqua, hanno un’ottima autonomia e si ricaricano con la custodia, sia con il cavo Lightning che con la tecnologia wireless o MagSafe.

Perché acquistarli da Amazon?

Amazon vi donerà due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, potrete usufruire della garanzia di Apple per un anno e infine segnaliamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.