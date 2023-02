AirPods Pro (2022): 50€ di sconto IMMEDIATO alla cassa

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa. Di fatto, gli auricolari premium di Apple, gli AirPods Pro (2022), si portano a casa all’incredibile prezzo di soli 249,00€ al posto di 299,00€. Il risparmio è davvero elevato per un gadget che è stato per mesi introvabile e che, oggi, rappresenta la soluzione di punta del listino di Cupertino.

AirPods Pro (2022): sono i migliori auricolari di Apple

Inutile ricordarvi che si tratta di un articolo venduto e spedito dal colosso di e-commerce, vero? Questo implica che il prezzo di 249,00€ include l’IVA, che c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il domicilio da voi selezionato e in più le spese di spedizione saranno totalmente gratuite.

Si può dilazionare l’importo delle cuffiette Bluetooth in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale (a tasso zero); non di meno, si avrà diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Dulcis in fundo, potrete usufruire di un anno di garanzia con il costruttore (valido in qualsiasi Apple Store del mondo) e di due anni di garanzia con assistenza tecnica gratuita, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono. Insomma, potrete dormire sonni tranquilli.

Questi auricolari TWS dell’azienda di Cupertino godono della cancellazione attiva del rumore, una funzione perfetta per isolarsi durante i viaggi in treno o in aereo; volendo, c’è la modalità trasparenza che riduce i brusii esterni senza però isolarvi dal mondo. In confezione troverete dei pratici gommini per adattare le cuffiette ai vostri padiglioni auricolari. In ultima istanza poi, sappiate che hanno un’ottima qualità sonora, tanti microfoni e molto altro ancora. Sono resistenti all’acqua e al sudore e l’autonomia è spaziale; si ricaricano con la custodia, la quale, a sua volta, si ricarica via MagSafe, con la wireless charging o con il cavo Lightning.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.