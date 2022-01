Le AirPods Pro 2 potrebbero essere RIVOLUZIONARIE

Gli AirPods Pro di seconda generazione potrebbero supportare Apple Lossless Audio Codec (ALAC) e potrebbero anche arrivare con una custodia che emette un suono per facilitare il recupero della stessa, secondo quanto rivelato dall'analista Ming-Chi Kuo in una nota agli investitori vista da AppleInsider e 9to5Mac.

Cosa sappiamo sui nuovi AirPods Pro 2?

Al momento non esiste un modello di AirPods che supporti l'audio senza perdita di dati (Lossless), una forma di compressione dei file che conserva tutti i dati del file audio originale, permettendo così di avere un suono di qualità superiore. Ogni modello di AirPods, anche le costosissime Max, utilizza il Bluetooth per fornire l'audio, il che limita i dispositivi all'utilizzo di Advanced Audio Codec (AAC), una forma di compressione audio con grande perdita di informazioni.

Finora, gli unici dispositivi Apple che possono sfruttare l'audio senza perdita di dati su Apple Music (e altrove) sono: iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e HomePod. Il principale svantaggio dell'audio senza perdita di dati è che i suoi file occupano più spazio di archiviazione sul dispositivo e lo streaming online può consumare rapidamente i dati mobili.

Se AirPods Pro 2 dovesse supportare l'ALAC, Apple dovrà abbandonare il Bluetooth o saltare alcuni degli ostacoli della tecnologia per farlo. I limiti del BT sono stati sollevati nella recente intervista di What Hi-Fi con Gary Geaves, vicepresidente dell'acustica di Apple. Durante l'intervista, il dirigente ha affermato che l'azienda dovrà lavorare sodo per ottenere il massimo dalla tecnologia Bluetooth, e ha anche notato che “ci sono una serie di trucchi che possiamo usare per massimizzare o aggirare alcuni dei limiti del Bluetooth“, ma “più larghezza di banda” sarebbe l'ideale, suggerendo un potenziale indizio di ciò che possiamo aspettarci.

Per quanto riguarda la possibilità di una custodia di ricarica in grado di emettere suoni, questo permetterebbe agli utenti di ritrovarla in caso di smarrimento. In questo momento, solo gli AirPods stessi emettono un rumore quando si cerca di individuarli tramite l'app “Find My”.

Come suggerito anche da 9to5Mac e AppleInsider, Kuo prevede che AirPods Pro 2 potrebbero sfoggiare una riprogettazione completa e potrebbero concentrarsi sul fitness e sulle attività sanitarie, e ciò era stato precedentemente affermato da Bloomberg. Inoltre, Kuo afferma che Apple potrebbe rilasciare gli AirPods Pro 2 nel quarto trimestre del 2022, circa tre anni dopo il rilascio del primo modello.