Xiaomi Mi Smart Band 8, prezzo bomba: tua a soli 35,10€

La Xiaomi Mi Smart Band 8 è in assoluto una delle migliori e più economiche fitness band sul mercato: tanta tecnologia per il benessere e lo sport sempre al polso, il tutto ad un prezzo ridicolmente basso. A maggior ragione con l’imperdibile offerta di eBay che ti segnalo oggi: con il codice sconto “MAGGIO24” la paghi solo 35,10€!

La Smart Band 8 presenta un display AMOLED da 1,62 pollici con una risoluzione di 192 x 490 pixel. Questo schermo offre una luminosità massima di 600 nit e un tasso di aggiornamento di 60 Hz, rendendolo ben leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo è protetto da un vetro temperato 2.5D che aggiunge una maggiore durabilità e una sensazione premium al tatto.

La Smart Band 8 è equipaggiata con sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), qualità del sonno e stress. Per la prima volta nella storia della linea Mi Smart Band, c’è anche il monitoraggio del ciclo mestruale. Il dispositivo supporta oltre 150 modalità sportive, inclusi nuovi modi interattivi come il Boxing Mode e il Running Beam Mode, che analizzano in dettaglio l’attività fisica durante la corsa o il pugilato, rendendo questo tracker estremamente versatile per gli appassionati di fitness​.

La Xiaomi Mi Smart Band 8 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, racchiudendo funzionalità avanzate e una buona estetica in un dispositivo accessibile. Non farti scappare questa offerta: acquistala subito a soli 33,10€!