Huawei Watch Fit SE: il regalo ideale per la Festa della Mamma a soli 59€ da MediaWorld

Quest’anno la Festa della Mamma si festeggia domenica 12 maggio. Sei in ritardo per il regalo? Niente panico, hai ancora tempo per scegliere. In tuo aiuto potrebbe arrivare l’ultima campagna MediaWorld W la Mamma, con tantissimi prodotti scontati pensati appositamente per la donna più speciale di tutte.

Tra le migliori offerte segnaliamo il Huawei Watch Fit SE, disponibile a soli 59 euro invece di 69 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni), grazie al 14% di sconto. Si tratta di uno degli indossabili dal miglior rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato, in vendita in un elegante design con tanto di cinturino Nebula Pink.

Huawei Watch Fit in offerta a 59 euro sul sito di MediaWorld

Display AMOLED da 1,64 pollici, GPS integrato e monitoraggio scientifico del sonno: sono queste le funzionalità più accativanti del Watch Fit di Huawei Special Edition, che proiettano la smart band della casa asiatica ai primissimi posti degli indossabili oggi disponibili sul mercato.

Tra le feature killer del Watch Fit SE si annovera la funzionalità Huawei TruSleep 3.0, in grado di riconoscere gli stati del sonno in maniera ancora più accurata che in passato. Al mattino è poi possibile verificare il punteggio del riposo direttamente sull’activity tracker, per un’esperienza d’uso eccellente.

Da segnalare anche la tecnologia Huawei TruSeen 5.0, che porta il monitoraggio della salute personale a un livello superiore. L’algoritmo basato sull’intelligenza artificiale misura 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, con un accuratezza ancora superiore rispetto al passato, inviando una notifica in caso di frequenza troppo alta o troppo bassa.

Sono inoltre presenti grafici personalizzati sulla riduzione dello stress e la gestione della salute femminile. Quest’ultimo grafico aiuta a tenere traccia del ciclo mestruale.

Cogli al volo l’opportunità di acquistare il Huawei Watch Fit SE a soli 59 euro sul sito mediaworld.it. E per avere la certezza di averlo entro la Festa della Mamma, scegli l’opzione Ritiro gratuito in negozio, così da non pagare nemmeno le spese di spedizione.