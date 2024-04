AirPods Max: sconto del 9% su Amazon, prendile ADESSO

Oggi vogliamo parlarti di un paio di cuffie over-ear veramente splendide. Parliamo delle AirPods Max di Apple che sono disponibili ora su Amazon a soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra sono da comprare immediatamente quindi non lasciartele sfuggire; avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche e potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Non di meno potrai beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Il modello in questione è quello in colorazione “grigio siderale” e c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

AirPods Max: ecco perché comprarle

Analizziamo le cuffie nelle loro caratteristiche: le AirPods Max offrono un’esperienza di ascolto senza paragoni grazie alla scheda tecnica di cui sono dotate. Pensiamo ai driver customizzati, ciascuno rivestito da un magnete anodizzato e da un anello di doppio neodimio, così potrai apprezzare ogni nota e ogni dettaglio della musica che più ami. Non di meno, grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) possono bloccare al meglio i rumori esterni, così avrai modo di concentrarti solo sulla musica. Offrono un mix di eleganza e funzionalità e presentano un design raffinato; in ultima istanza, sono costruite con materiali di alta qualità. Hanno infatti un archetto in acciaio inossidabile flessibile e una fascia che serve per distribuire uniformemente la pressione sulla testa. I padiglioni invece, sono rivestiti in tessuto traspirante, morbidi e confortevoli anche per lunghe sessioni di ascolto.

Con la Digital Crown posta sulla cuffia, sarai in grado di regolare il volume, cambiare traccia, rispondere alle chiamate e attivare Siri con semplici passaggi. Con una sola carica, offrono fino a 20 ore di riproduzione audio continua. Inoltre, la custodia Smart in morbida pelle protegge le cuffie quando non le stai usando e attiva la modalità di risparmio energetico per massimizzare la durata della batteria. Puoi acquistare le AirPods Max di Apple a soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.