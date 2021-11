AirPods e AirPods Pro: arriva un nuovo update, cosa cambia?

Apple ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per AirPods e AirPods Pro; scoprite come fare per verificarlo e cosa cambia con la nuova versione.

AirPods 3 e Pro: come fare per aggiornare

L'OEM di Cupertino sta lanciando una nuova versione del firmware per AirPods Pro e AirPods 3 oggi. L'aggiornamento aggiorna gli auricolari TWS di Apple alla versione 4A402. Di seguito sono riportati i dettagli su come fare per aggiornare e come verificare la versione del firmware.

Sfortunatamente, la compagnia non fornisce note di rilascio per gli aggiornamenti del firmware delle sue cuffie bluetooth. Invece, gli utenti devono aspettare che l'aggiornamento raggiunga le loro AirPods Pro, per poi curiosare per scoprire se c'è qualcosa di nuovo. L'aggiornamento di oggi arriva a distanza di un mese dall'ultimo software per gli auricolari in questione.

Al momento, la versione del firmware 4A402 è disponibile per il modello Pro e per l'ultimo arrivato. Sembra però che questo non sia ancora disponibile per le over ear AirPods Max o per le diverse soluzioni di Beats.

La società afferma che l'aggiornamento verrà installato quando gli auricolari si collegheranno tramite Bluetooth al vostro iPhone.

Per controllare la versione del firmware:

Aprite l'app Impostazioni sul vostro iPhone;

Andate al menu “Bluetooth”;

Trovate i vostri auricolari nell'elenco dei dispositivi;

Toccate la “i” accanto a loro;

Guardate il numero “Versione firmware”.

Al momento, la versione più recente del firmware è la 4A402. Se questo è ciò che vedete nell'app Impostazioni, significa che i vostri gadget sono completamente aggiornati. In caso contrario, l'update si installerà non appena le collegherete al device principale.