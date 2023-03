AirPods di seconda generazione a prezzo WOW su Amazon: sconto del 26%

In questo frizzante lunedì di fine marzo abbiamo riscontrato un’offerta veramente superlativa sul nostro portale di e-commerce americano. I meravigliosi auricolari TWS di Apple, gli AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica via cavo, si trovano scontati del 26% con spese di spedizione incluse nel prezzo. Questo implica che, questi gioielli saranno vostri con un costo veramente basso. Solo 117,00 € c’è la consegna sarà veloce e celere. In poche parole, saranno recapitati a casa vostra pochissimi giorni oppure anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Come non citare poi la possibilità di usufruire della garanzia di Amazon di due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, ci sarà la garanzia di Apple vai dai tutti gli Apple Store del mondo, ulteriormente espandibile con AppleCare.

Dulcis in fundo, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e volendo, si potrà godere anche della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

AirPods: il modello che tutti stanno comprando

Con un prezzo contenuto di soli 117,00 €, AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica via cavo sono i migliori auricolari che si possono comprare oggi, soprattutto se possedete un iPhone.

Si collegano al telefono di Apple immediatamente, ma anche con tutti gli altri gadget della mela. Il merito è del chip interno che assicura una compatibilità fra i device unica. In cuffia ascolterete benissimo la musica, i podcast, le telefonate in entrata e i vostri interlocutori vi sentiranno sempre molto bene. Ovviamente non presentano le ultime features dell’azienda come supporto all’audio spaziale una cancellazione attiva del rumore, ma costano così poco che onestamente non lo vediamo come un problema.

L’autonomia è semplicemente eccezionale e poi si ricaricano in un lampo grazie alla custodia Lightning. Non dovete nemmeno temere l’acqua o il sudore perché sono resistenti e certificati.

Insomma, gli auricolari TWS cambieranno veramente il vostro quotidiano perché vi doneranno una libertà mai provata prima. Non vedrete più quei fastidiosi fili che sono, molto spesso, causa di danni accidentali. Pensiamo a tutte quelle volte che i cavi rimangono impigliati per esempio i pomelli dei cassetti, agli attrezzi da palestra e comportano, delle volte, anche la rottura del proprio smartphone. A 117,00 € non potete lasciarvi sfuggire questi AirPods di seconda generazione; fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.