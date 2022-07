AirPods 3 vi cambiano la vita: ecco perché

Da quando utilizzo le AirPods devo dire che la mia vita è cambiata. Non prendetemi per pazzo: un gadget tecnologico può essere un Game Changer nel nostro quotidiano. Gli auricolari Bluetooth di Apple infatti, possono essere utili in una moltitudine di occasioni; potrei stare ore ad elencarvele tutte, ma quel che è importante sapere è che sono fantastici e possono fare davvero la differenza quando passeggiate, quando correte o quando siete in auto.

Nello specifico, io utilizzo il modello di terza generazione, quello uscito qualche mese fa. Oggi si porta a casa davvero strepitoso da Amazon, ma dovete essere veloci: non sappiamo quante scorte siano disponibili o quando tornerà al suo prezzo di listino. Lo portate a casa vostra con soli 179,00€.

AirPods: quando sono davvero utili?

Premetto che gli auricolari li utilizzo in ogni frangente e in ogni occasione; quando vado a correre non esco mai senza ma anche quando devo fare una passeggiata molto lunga: sono sempre con me.

Mi piace avere le mani libere quando effettui una telefonata o quando faccio note vocali o ascolto musica, perché magari posso fare altro nel frattempo. Ad esempio, mi capita di chiamare amici che non sento da una vita quando sono in palestra così da ottimizzare i miei tempi (faccio una vita frenetica) mentre mi alleno; super comodo.

Gli auricolari hanno un’autonomia eccezionale; con una singola carica possono durare tantissime ore e c’è perfino la ricarica wireless. Quando la mattina faccio i miei 5 km di passeggiata, indosso le cuffie e ascolto i miei podcast preferiti.

Sono compatibili con tutti i miei gadget di Apple; mi basta aprire gli AirPods vicino ad un device per eseguire la connessione istantanea. Quando sono in studio e non mi va di avere le cuffie over ear sul capo, metto gli auricolari e lavoro al montaggio dei video con una fedeltà davvero notevole. Anche la latenza poi, è perfetta e non mi crea alcun problema durante la sincronizzazione delle clip con le tracce audio.

Ci siamo poi la ricarica MagSafe, il supporto all’audio spaziale e molte altre funzionalità top di gamma. A questa cifra sono davvero fantastici e se avete un iPhone non potete non averli. AirPods 3 saranno vostri a 179,00€.

