Torna lo sconto su Apple AirPods 3 gen: ti aspettano 30 ore di musica

Una volta provata la comodità del “senza filo” non si torna più indietro. Se possiedi un iPhone o un iPad, non puoi non abbinare degli auricolari Apple wireless. Oggi su Amazon puoi trovare gli AirPods 3 gen con custodia MagSafe a soli €197,00, con uno sconto del 10% solo con Prime.

AirPods 3 gen: musica per le tue orecchie, per 30 ore!

I nuovi AirPods 3 gen del 2021 hanno un’autonomia che va dalle 6 alle 30 ore ininterrotte, grazie alla pronta ricarica nell’apposita custodia MagSafe. Qual è la differenza con quella Lightning? Una volta scarica, puoi alimentarla a sua volta senza filo, usando un caricatore MagSafe o certificato Qi. L’audio è semplicemente incredibile, e questi auricolari di terza generazione ti offrono una vastissima gamma di impostazioni e funzionalità per rendere la tua esperienza unica, su misura per te. Puoi personalizzare l’audio spaziale, creando un suono avvolgente e cucito appositamente per il tuo orecchio. Grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, puoi immergerti nell’atmosfera della tua musica, ma anche di un film o una serie TV. Grazie al sensore di pressione, puoi controllare sia la riproduzione multimediale sia le chiamate, che saranno sempre chiare e cristalline.

Come gli altri modelli, anche questi auricolari sono resistenti all’acqua e al sudore; non avere paura di utilizzarli durante gli allenamenti o persino sotto la pioggia. Il design è minimal ed elegante: si abbinano sempre al tuoi dispositivi e puoi portarli sempre con te, in borsa, nello zaino da viaggio e persino in tasca. Gli AirPods 3 gen sono compatibili con iPhone, iPad e Mac, e la connessione wireless è sempre ben solida.

Approfitta subito dello sconto su Amazon e ottieni questi AirPods 3 gen Apple a soli €197,00 anziché €219,00, grazie allo sconto Prime del 10%. Se preferisci gli stessi auricolari, con le stesse prestazioni, ma muniti di custodia ricaricabile Lightning, dai un’occhiata a quest’altra promozione di Amazon, valida ancora per pochissimo.

