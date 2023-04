Questo sconto sugli Apple AirPods 3 gen è musica per le tue orecchie

Gli auricolari senza filo sono un accessorio che non può mancare. Se hai un iPhone o un iPad, la comodità degli AirPods si unisce all’elegante design Apple e alle sue tecnologie sempre d’avanguardia. Oggi su Amazon puoi trovare gli AirPods 3 gen al costo di €179,99 anziché €209,00, con uno sconto Prime del 14%.

Gli Apple AirPods 3 gen sono una vera garanzia

Con questi AirPods ascolti i tuoi brani preferiti per tanto, tantissimo tempo. L’autonomia degli auricolari varierà dalle 6 alle 30 ore ininterrotte grazie alla pronta ricarica nell’apposita custodia Lightning. Puoi personalizzare l’audio spaziale, creando un suono avvolgente e cucito appositamente per il tuo orecchio. Grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, puoi immergerti nella tua musica e nei tuoi film preferiti, collegandole al tuo iPhone, iPad o Mac tramite connessione wireless. Grazie al sensore di pressione, puoi controllare sia la riproduzione multimediale sia le chiamate, che saranno sempre chiare e cristalline. Come gli altri modelli, anche gli AirPods 3 gen sono resistenti all’acqua e al sudore; non avere paura di utilizzarli durante gli allenamenti o persino sotto la pioggia. Il design è minimal ed elegante: si abbinano sempre al tuoi dispositivi e puoi portarli sempre con te, in borsa, nello zaino da viaggio e persino in tasca.

Da oggi non c’è bisogno di acquistare prodotti originali Apple dallo store ufficiale, pagandoli a prezzo pieno. Corri su Amazon e approfitta della grande offerta: gli AirPods 3 gen con custodia Lightning possono essere tuoi al costo di €179,99 anziché €209,00, con uno sconto del 14% solo grazie a Prime. Avrai spedizione gratuita e consegna in un giorno solo. Potrebbe interessarti questo Cavo Apple in sconto a soli €29,99 per caricare i tuoi AirPods? Con connettore Lightning, è compatibile con la custodia dei tuoi nuovi auricolari!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.