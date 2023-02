AirPods 3: a meno di 180€ sono da comprare ADESSO

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo e avete un iPhone, vi consigliamo gli AirPods (2021) di Apple. Sono delle cuffiette Bluetooth di nuova generazione che godono di funzionalità veramente uniche; le trovate a soli 179,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

A proposito di Amazon, sappiate che se le comprate da questo sito avrete diritto al reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto, ma non solo. C’è la consegna celere, in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Il sito vi darà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Dulcis in fundo, avrete un anno di garanzia con Apple e due anni con il rivenditore e questo implica che avrete accesso all’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

AirPods (2021): gli auricolari da acquistare oggi

AirPods (2021) si presentano come auricolari TWS leggeri, potenti, con un bel sound e con tante features. In primo luogo avrete accesso al supporto per l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa. È un’opzione che non si può spiegare a parole, occorre provarla per capirla al meglio. Sono disponibili in una sola taglia ma veste benissimo. Non manca il sensore di pressione che serve per controllare la riproduzione della musica, le telefonate e molto altro ancora. Come non citare poi la custodia di ricarica Lightning e MagSafe. Hanno un’autonomia eccezionale; sei ore di ascolto con una singola carica, che diventano 30 grazie alla custodia dedicata.

A 179,00€ questi AirPods (2021) sono fantastici; ci troviamo di fronte ad uno dei migliori gadget di sempre per iPhone. Vi cambieranno la vita e saranno super utili durante gli allenamenti in palestra, durante le chiamate di lavoro e non solo.

