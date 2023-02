AirPods (2021): un vero peccato non comprarli OGGI (-14%)

Se avete un iPhone, non potete non avere degli auricolari True Wireless Stereo di ultima generazione. Nello specifico, noi vi consigliamo gli AirPods (2021) perché sono semplicemente eccezionali. Li pagate 179,00€ al posto di 209,00€ e in più, sappiate che godono di tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare la consegna gratuita e veloce in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, o la possibilità di dilazionare in comode rate con Cofidis (o con il sistema interno a tasso zero) l’importo del prodotto, così che il prezzo finale del gadget non impatti sul vostro conto corrente. Non di meno, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Concludiamo questa disamina logistica ricordandovi che avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+), valido presso qualsiasi Apple Store del mondo. Inoltre, avrete diritto alla garanzia di due anni con Amazon stessa, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, potrete dormire sonni tranquilli.

AirPods (2021): gli auricolari che tutti desiderano, oggi in super sconto

Gli auricolari TWS vi cambieranno la vita; avrete una libertà incredibile nel vostro quotidiano perché vi garantiranno di compiere operazioni senza la presenza dei fastidiosi fili e cavi che rimangono impigliati ovunque.

Gli AirPods (2021) presentono il supporto all’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa; è una feature che non si può descrivere a parole. Va testata e vi assicuriamo che una volta provata, non ne riuscirete più a fare a meno. C’è un comodo sensore di pressione per controllare la riproduzione dei brani, le chiamate, l’assistente virtuale Siri e non solo.

Sono resistenti all’acqua e al sudore, perciò li potrete portare con voi in palestra o durante una corsa senza il minimo problema. Hanno un’autonomia eccezionale e si ricaricano via wireless o con la Lightning. A 179,00€ sono da comprare subito. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.