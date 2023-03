AirPods (2021): con lo sconto del 14% non potete lasciarveli sfuggire

Oggi vogliamo parlarvi di un accessorio di casa Apple davvero fondamentale se avete un iPhone nel vostro quotidiano. Stiamo parlando degli auricolari True wireless stereo di ultima generazione, gli AirPods del 2021 che oggi si trovano in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 189,00 € con possibilità di riceverli in un giorno presso il vostro domicilio. Il tutto è garantito dalla spedizione Amazon Prime, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può, volendo, anche dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis, attivabile al check out.

AirPods (2021): non potete ignorarli

Già AirPods del 2021 sono auricolari incredibili, dotati di tecnologie all’avanguardia e con un design comodo anche nell’utilizzo prolungato di diverse ore. Sappiate che questo genere di prodotto può davvero cambiarvi la vita. In primo luogo vi donerà una libertà mai provata prima; rispetto alle cuffiette con cavo, qui non avrete ingombri fastidiosi, quindi sarà tutto molto più facile: pensate alle corse al parco, alle passeggiate, agli allenamenti in palestra.

Hanno poi un’autonomia incredibile, in grado di garantire sei ore di ascolto con una singola carica che diventano 30 grazie al supporto della custodia di ricarica compatibile con la tecnologia MagSafe. Altresì, sappiate che il tutto si ricarica anche con il cavo Lightning o con la wireless charging.

Il design affusolato fa sì che gli auricolari non vi diano fastidio nelle orecchie anche con tante ore di uso intenso; se siete persone che fanno parecchie telefonate infatti, troverete in questo gadget un prezioso alleato. Con il supporto all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa poi, avrete un suono tridimensionale. I film che amate , le serie TV per cui impazzite, le canzoni più emozionanti, nulla sarà più come prima grazie a questa funzionalità. Vorremmo spiegarvela meglio a parole, ma è solo provandola che la si può capire al 100%.

Sempre nel versante musicale, segnaliamo l’equalizzazione ad attiva che calibrata musica in base alla forma del vostro orecchio. Infine, con il pratico sensore di pressione, controllerete la musica, risponderete alle telefonate direttamente dallo stelo dell’auricolare.

Non fatevi sfuggire questa occasione portatevi a casa oggi gli AirPods del 2021 a soli 189,00 € al posto di 219,00 €. Siete veloci perché potrebbero andare a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

