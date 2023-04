AirPods (2021) a meno di 180€ su Amazon: sono da comprare SUBITO

Se avete comprato di recente un iPhone, gli AirPods (2021) di terza generazione sono da acquistare immediatamente. Parliamo di un paio di cuffiette Bluetooth, fondamentalmente, che potranno cambiare il modo di utilizzare lo smartphone da qui in avanti. Capite bene che si tratta di un wearable di ultima generazione, dotato delle migliori features esistenti in commercio e dal costo contenuto (solo 179,99€ al posto di 209,00€), spese di spedizione incluse. Sono disponibili su Amazon e, se le acquisterete da questo sito, sappiate che avrete tantissimi vantaggi. Li riportiamo di seguito.

AirPods (2021): impossibile non comprarli a questo prezzo

Facciamo subito una piccola premessa: costano tanto, è vero, ma sono in super sconto. Visto che Amazon vende e spedisce il gadget, avrete accesso ad una serie di vantaggi davvero rilevanti. Citiamo in prima istanza, le spese di spedizione comprese nel prezzo. Voi non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarveli a casa perché la consegna, oltre ad essere celere, sarà anche gratis. Non dimentichiamo che c’è la possibilità di godere della possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo.

Avrete il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, anche a tasso zero, e potrete avere accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods (2021) sono auricolari TWS davvero speciali: costano 179,99€, hanno il supporto all’audio spaziale, sono impermeabili, hanno un’ottima autonomia e si ricaricano in un lampo gazie alla custodia di ricarica compatibile anche con la tecnologia wireless. Se siete interessati, sbrigatevi prima che termini l’offerta su Amazon.

