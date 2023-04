AirPods (2021): a meno di 170€ su Amazon sono IMPERDIBILI,ma siate veloci

Se avete un iPhone e state cercando delle cuffiette Bluetooth da accoppiare al posto device, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando degli AirPods di terza generazione che oggi, grazie agli sconti folli di Amazon, si portano a casa con un prezzo di soli 169,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un costo estremamente contenuto per un prodotto di altissimo pregio, super venduto e super apprezzato dall’utenza. Non dimenticate che avrete a disposizione anche altri vantaggi esclusivi come la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. A questo prezzo non potete lasciarveli sfuggire.

AirPods (2021) su Amazon a meno di 170€: l’offerta del giorno

Inutile girarci intorno: ci troviamo di fronte ad un gadget veramente eccezionale che vi donerà una libertà mai provata prima; gli auricolari True Wireless Stereo infatti, offrono una libertà di azione unica, senza l’ingombro di quei fastidiosi cavi. in più, sono super tecnologici: hanno il supporto all’audio spaziale, sono impermeabili, sono incredibilmente resistenti e robusti e hanno un’autonomia eccezionale che viene ampliata anche dalla custodia di ricarica che, a proposito, si ricarica via Lightninig, con la tecnologia MagSafe o via wireless.

Come detto, acquistando AirPods (2021) potrete usufruire di tanti vantaggi esclusivi; consegna celere in pochi giorni, reso gratuito entro un mese, possibilità di dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con il sistema interno al sito (a tasso zero) o mediante micropagamenti con Cofidis. Ricordiamo poi che godono di un anno di garanzia con Apple e di due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A 169,99€ sono imperdibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.