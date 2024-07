Air Up ORIGINALE, kit con 5 ricariche: prezzo Amazon WOW (promo limitata)

Una bottiglia d’acqua innovativa che ti permetterà di gustare un’ampia varietà di deliziosi sapori, senza dover aggiungere zuccheri o dolcificanti: questa è Air Up, l’unica e inimitabile. Solo per poco tempo ancora, su Amazon è disponibile il modello originale di seconda generazione, corredato da ben 5 ricariche (POD) di diverso gusto. Completa al volo il tuo ordine per accaparrarti l’intero set a 52,99€ con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Capiente 600 ml, ti offre un’esperienza di idratazione unica e divertente. Grazie alla speciale tecnologia integrata, bere acqua diventa un vero piacere sensoriale: i POD aromatici, infatti, infondono il loro delizioso profumo all’acqua, regalandoti un’esperienza di gusto intensa e appagante, senza aggiungere un solo grammo di zucchero. Inclusi nel kit ne trovi ben 5 di diversi gusti – ciliegia e cola, tè freddo alla pesca, cassis, mango-frutto della passione, lime – per poter spaziare tra una vasta gamma di aromi naturali e rinfrescanti. Bevi acqua liscia o frizzante e goditi oltre 25 litri di puro piacere!

La borraccia è realizzata in Tritan Renew, un materiale durevole, resistente agli urti e privo di BPA, quindi sicuro per la tua salute e per l’ambiente. Inoltre, è dotata di una cannuccia lavabile in lavastoviglie, per una pulizia facile e veloce. Grazie al suo design ergonomico e al tappo a prova di perdite, potrai portarla ovunque tu vada senza alcun problema.

Non aspettare oltre, approfitta subito di questo incredibile prezzo su Amazon: completa al volo il tuo ordine per accaparrarti il kit composto dalla tua nuova borraccia Air Up e da 5 PODS aromatizzanti a prezzo straordinario. Prendi tutto a 52,99€ appena e le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.