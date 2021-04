OnePlus Nord N10 5G ha appena ottenuto le patch di sicurezza di marzo 2021 attraverso l’aggiornamento della OxygenOS alla versione del firmware 10.5.11 / 10.5.12.

OnePlus Nord N10: cosa cambia con il nuovo update?

Il device è lo smartphone 5G più conveniente del marchio mai presentato fino ad oggi. Il terminale ha debuttato con OxygenOS 10.5 basata su Android 10 e deve ancora ricevere OxygenOS 11 (Android 11). Tuttavia, la società ha fornito aggiornamenti di manutenzione a questo telefono sin dal suo debutto; ora, ha iniziato a ricevere gli update della sicurezza relativi a marzo 2021.

Il brand di Pete Lau sta lanciando un nuovo aggiornamento di sistema per OnePlus Nord N10 5G. Questo firmware arriva quasi due mesi dopo l’ultima release che ha introdotto le patch di sicurezza del febbraio 2021.

L’ultimo software viene fornita con i seguenti numeri di build per diverse regioni.

UE: 10.5.11.BE89BA;

GLO: 10.5.12.BE86AA.

Secondo il log delle modifiche ufficiale, l’aggiornamento porta le patch di sicurezza di marzo 2021 e alcuni miglioramenti e correzioni. Si dice che questa versione apporti miglioramenti per il consumo energetico del sistema, alle prestazioni della rete del WiFi e alla stabilità della rete 5G. Infine, risolve anche alcuni problemi noti e migliora la stabilità del sistema.

OnePlus Nord N10 5G OxygenOS 10.5.11 / 10.5.12 Changelog ufficiale:

Sistema

Consumo energetico del sistema migliorato;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema;

Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione 2021.03.

Rete

Migliorate le prestazioni e la stabilità del trasferimento Wi-Fi;

Migliorata la stabilità della comunicazione e della rete 5G.

Il nuovo update stabile OxygenOS per OP Nord N10 5G sta venendo rilasciato mediante OTA. Pertanto, non preoccupatevi se non lo doveste vedere nell’immediato futuro; potrebbero occorrere diversi giorni (o anche meno) prima che arrivi sul vostro telefono. Fateci sapere non appena lo riceverete.

In questi giorni inoltre, la compagnia cinese sta rilasciando un bug fix per OnePlus 9 Pro che mira a risolvere tutti i problemi legati al surriscaldamento improvviso del device.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus Nord N10 5G: tutti i prezzi

OnePlus

OnePlus Nord N10 5G

Smartphone