Non molto tempo fa, diversi possessori di OnePlus 9 Pro hanno lamentato grossi problemi di surriscaldamento. Quando il telefono scatta foto e video, il sistema fa emergere una notifica che suggerisce che il telefono ha raggiunto una temperatura elevata e blocca così l’app della fotocamera. L’azienda ha riconosciuto ufficialmente questo bug e ha detto che è in fase di risoluzione.

OnePlus 9 Pro ha problemi di surriscaldamento

XDA ha riferito oggi che OnePlus ha annunciato che lancerà un aggiornamento di sistema v11.2.3.3 per risolvere questo bug. La dichiarazione dell’azienda è la seguente:

Abbiamo identificato le ragioni alla base dell’aumento della temperatura segnalato e abbiamo già iniziato a pubblicare aggiornamenti OTA per ottimizzare la temperatura complessiva del dispositivo e migliorare le prestazioni della batteria. Finora, il feedback iniziale è stato positivo. La prima OTA (numero di build 11.2.3.3) è stata distribuita ai nostri utenti in India questa settimana e sarà distribuita ai dispositivi nordamericani ed europei entro la fine di questa settimana. A questa versione ne seguirà una seconda che migliorerà ulteriormente la temperatura del dispositivo e la batteria nelle prossime settimane.

Giusto come “remind me“, il problema di riscaldamento di OnePlus 9 Pro si verifica quando si scattano foto o si registrano video. In queste occasioni, il telefono richiede una notifica di riscaldamento e blocca l’app della fotocamera non consentendo agli utenti di completare le riprese.

Ma è interessante notare che questo non è l’unico caso in cui il telefono si comporta in questo modo. Come riportato in precedenza, alcuni utenti avevano detto che OnePlus 9 Pro mostrava notifiche di surriscaldamento anche durante la prima configurazione del prodotto. Il telefono ha iniziato a “bollire” perfino quando non è in uso, a detta di alcuni utenti.

In effetti, molti hanno pensato che se compare solo una notifica ma continua a funzionare correttamente, non è un problema. Ma quando il terminale si surriscalda, provoca seri problemi nell’utilizzo di varie app, anche bloccandole. Voi avete riscontrato un simile bug?

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9 Pro: tutti i prezzi

OnePlus

OnePlus 9 Pro

Smartphone