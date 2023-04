Aggiornate subito i vostri AirPods: arriva una nuova versione del firmware

Apple ha appena distribuito il nuovo firmware del software per auricolari TWS; la versione in questione fa riferimento sia agli AirPods di seconda generazione che al modello di terza che al Pro/Pro 2. Non di meno, vale anche per le cuffie AirPods Max.

AirPods: quali sono le novità del firmware?

Questo firmware, avente il numero 5E133 va bene quindi per tutti i modelli usciti in commercio ma non per le originali AirPods uscite nel lontano 2017.

Ricordiamo che l’azienda di Cupertino non rilascia il log delle modifiche con l’aggiornamento del firmware per AirPods, quindi dovremo testarle noi manualmente per capire se ci sono eventuali news.

Inoltre vi ricordiamo che non c’è un modo unico e univoco per aggiornare il software di questi auricolari; si installa OTA (over the air) quando gli auricolari sono collegati ad un device principale iOS. Vi conviene mettere però le cuffiette sotto la corrente, magari attaccate con il cavo o sfruttando la wireless charging o la MagSafe Technology.

Come si aggiornano?

Potete tranquillamente controllare la versione del firmware dei vostri auricolari o delle cuffie over-ear seguendo questi passaggi:

Collegate gli auricolari o le cuffie al vostro gadget iOS di riferimento (iPhone, iPad o Mac);

Andate nelle impostazioni e pigiate su Generali;

Cliccate su Informazioni e subito dopo su AirPods. A questo punto dovrete solo leggere il numero riportato, che sarebbe la versione del firmware.

Ad oggi non si rilevano grosse novità, ma se dovessimo notare qualcosa la riporteremo immediatamente. Fateci sapere anche voi se avvistate dei cambiamenti.

Il miglior paio di AirPods in offerta

Noi vi suggeriamo l’acquisto degli AirPods Pro (2022) su Amazon a soli 244,00€ con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Fate presto se siete interessati perché potrebbero andare a ruba a questo costo. Inoltre, la consegna sarà celere: in pochissimi giorni arriveranno presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

