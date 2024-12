Addio WhatsApp: dal 1° gennaio non funzionerà più su questi smartphone

Dal 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su diversi smartphone Android più datati, segnando un momento importante per dispositivi che hanno accompagnato gli utenti per oltre un decennio.

La notizia segue un’altra decisione simile da parte di WhatsApp e riguardante vecchi modelli di iPhone: nello specifico, coinvolgerà circa venti modelli tra smartphone Samsung, Motorola, HTC, LG e Sony.

WhatsApp dice stop a questi smartphone Android

In particolare, l’interruzione del supporto di WhatsApp riguarda i dispositivi che utilizzano ancora Android KitKat, un sistema operativo rilasciato nel 2013. Sebbene questi telefoni siano ancora in grado di svolgere funzioni di base, non sono più adatti a supportare le funzionalità avanzate che WhatsApp continua a sviluppare, tra cui innovazioni basate sull’intelligenza artificiale e protocolli di sicurezza sempre più complessi.

Tra i modelli interessati figurano dispositivi iconici come il Samsung Galaxy S3, il Moto G di prima generazione, l’HTC One X ed il Sony Xperia Z, tutti lanciati poco dopo il 2010. Di seguito potete trovare la lista completa:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini; Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014;

Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014; HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

One X, One X+, Desire 500, Desire 601; LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90; Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Nonostante il loro attuale utilizzo sia spesso relegato a compiti secondari, fra cui la gestione dei backup o l’utilizzo come dispositivi di emergenza, questi smartphone non potranno più inviare o ricevere messaggi tramite WhatsApp. Il cambiamento riflette la necessità per la piattaforma di concentrarsi su tecnologie più moderne, senza restare vincolata al supporto di hardware obsoleti.

Per chi utilizza ancora i suddetti modelli di smartphone Android, il consiglio è di agire in tempo e valutare l’acquisto di un dispositivo più recente. Ad ogni modo, il passaggio da non trascurare è il backup delle chat di WhatsApp, così da trasferire le conversazioni sul nuovo telefono che verrà utilizzato.