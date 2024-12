Addio WhatsApp su questi iPhone da maggio 2025

WhatsApp continua ad aggiungere novità nella sua app che, inevitabilmente, comincia a pesare su alcuni smartphone più datati, inclusi anche alcuni modelli iPhone. In un’ottica di implementazione delle funzionalità, ci sono processori che non saranno più in grado di sostenere tutte queste modifiche e aggiornamenti.

Una brutta notizia potrebbe colpire direttamente alcuni se, al momento, hanno tra le mani uno smartphone Apple con qualche anno sulle spalle. In pratica, alcuni modelli iPhone non saranno più compatibili con le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS.

Questo significa che perderanno tutte le ultime funzionalità, inclusi anche aggiornamenti volti alla sicurezza delle proprie chat. Questa novità è stata annunciata ufficialmente attraverso la pagina FAQ ufficiale della popolare piattaforma di messaggistica: “A partire dal 5 maggio 2025, saranno supportate solo le versioni iOS 15.1 e successive“.

WhatsApp: l’elenco ufficiale degli iPhone che perderanno il supporto

WhatsApp ha annunciato una significativa modifica che influenzerà gli utenti di iPhone più datati. Infatti, come anticipato, a partire dal 5 maggio 2025, l’app non supporterà più le versioni di iOS precedenti alla 15.1 con gli aggiornamenti. In sostanza, alcuni modelli diventeranno incompatibili. Ecco l’elenco ufficiale:

iPhone 5s : lanciato nel 2013, l’ultimo aggiornamento disponibile è iOS 12.5.72;

: lanciato nel 2013, l’ultimo aggiornamento disponibile è iOS 12.5.72; iPhone 6 : presentato nel 2014, non può essere aggiornato oltre iOS 12.5.72;

: presentato nel 2014, non può essere aggiornato oltre iOS 12.5.72; iPhone 6 Plus: anche questo modello del 2014, condivide le stesse limitazioni di aggiornamento dell’iPhone 6.

Tutti gli utenti in possesso di uno di questi modelli di iPhone devono prendere in seria considerazione l’acquisto di un dispositivo più recente per continuare a utilizzare WhatsApp. È vero che sono terminate proprio oggi le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon, ma ci sono davvero tantissime offerte disponibili sia sui modelli più recenti di iPhone che di altri smartphone.

