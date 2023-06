Action Cam 4K che costa POCO: impermeabile, la porti ovunque (-15%)

Porta nel cuore tutte le tue avventure ma anche a portata di vista grazie ai mille video che registrerai con questa Action Cam 4K che fa letteralmente paura. Forse hai sempre sognato di acquistarne una della più celebre marca, ma se il prezzo ti ha sempre fatto tremare le gambe ho trovato la soluzione che fa al caso tuo.

Questo prodottino di AKASO è da non perdere. Collegati immediatamente su Amazon dove grazie a un ribasso del 15% puoi farlo diventare tua con soli 101,99€. Aggiungila immediatamente al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Action Cam 4K: pronta a soddisfare in qualunque situazione

le tue avventure hanno finalmente modo di essere riprese a 360 gradi grazie a questa magnifica Action Cam 4k che non te ne fa mancare una. Arriva a casa tua con un kit completo in modo da poterla utilizzare sempre e comunque senza mai doverne fare a meno.

In modo particolare, non solo puoi utilizzarla sotto l’acqua grazie alla sua resistenza fino a 40 metri ma le riprese non vengono mai mosse mediante lo stabilizzatore integrato.

Pensa un po’, e portata di mano un obiettivo grandangolare da 20 megapixel che riprende qualunque dettaglio senza mai trascurare il più piccolo movimento. Con doppio schermo e touch screen ci metti due secondi a regolare tutti i parametri e ad avere a portata di mano quello di cui hai bisogno.

Ti faccio sapere che trovi in confezione anche due batterie così l’autonomia si prolunga e non devi mai rinunciare a quella ripresa che tanto speravi di fare.

Infine, trovi anche un telecomando con cui azionare a distanza le varie funzioni e scattare senza mani.

Collegati immediatamente su Amazon dove hai l’occasione di rendere le tue avventure uniche e stupefacenti. Acquista immediatamente questa Action Cam 4K senza pensarci troppo, il ribasso la rende straordinaria. Prezzo finale di appena 101,99€ se la aggiungi al tuo carrello.

