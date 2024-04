La GoPro HERO10 è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile

La GoPro HERO10 Black è un’evoluzione significativa del suo predecessore, la HERO9 Black, grazie soprattutto al nuovo processore GP2 che migliora notevolmente la risposta del touchscreen e la velocità di elaborazione di foto e video.

Di gran lunga una delle action cam più formidabili e avanzate sul mercato, oggi la GoPro HEO10 Black è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo aggressivamente scontato. Hai ancora pochissimo tempo per acquistarla in offerta a solamente 244€!

Questo modello mantiene il sensore da 23.6MP del precedente, ma aumenta la capacità di registrazione video fino a 5.3K a 60 fps, 4K a 120 fps e 2.7K a 240 fps, offrendo anche la possibilità di estrarre immagini fisse da 15.8MP dai video 5.3K e fino a 19.6MP in formato 4:3.

La stabilizzazione HyperSmooth 4.0 ora include un miglioramento significativo nel livellamento dell’orizzonte, permettendo alla camera di rimanere stabile fino a inclinazioni di 45 gradi. Questo è particolarmente utile per le riprese dinamiche durante attività più adrenaliniche (come il ciclismo o lo sci), dove il movimento rapido e le curve strette sono frequenti​.

La HERO10 Black offre anche opzioni di connettività migliorate, supportando Wi-Fi dual-band e la possibilità di trasferire file via cavo a dispositivi mobili, riducendo i tempi di trasferimento a metà rispetto alle connessioni wireless. Inoltre, la camera supporta lo streaming live e la funzionalità webcam, rendendola versatile per una varietà di utilizzi, dall’action cam tradizionale a strumento di produzione di contenuti live​.

La GoPro HERO10 Black rappresenta un solido passo avanti nella tecnologia delle action camera, e in generale si presenta come una delle opzioni più solide sul mercato grazie all’ottima stabilizzazione dell’immagine e alla qualità video mozzafiato. Non perdere questa offerta e acquistala subito risparmiando!

Come sempre, ti ricordiamo che al momento del checkout sarai libero di rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile scegliendo di dividere l’importo in più rate mensili – ti basterà scegliere il pagamento tramite CreditLine con Cofidis.