La MINI-STAMPANTE fotografica di HP scende a 97€ in meno grazie al ribasso!

Sei solito stampare tutte le tue foto quando torni da un viaggio? Allora non potrai proprio fare a meno di quest’offerta! La stampante HP Sprocket Studio Plus ti permette di rendere tangibili tutti i tuoi scatti preferiti, direttamente dallo smartphone! E gli originali 199,99€ al quale era proposta sono solo un brutto ricordo: grazie allo sconto Amazon la pagherai 102,10€!

Tutte le caratteristiche della stampante fotografica HP

Questa stampante compatta e versatile si collega al tuo smartphone o tablet e ti consente di stampare istantaneamente foto di alta qualità, resistente all’acqua, alle sbavature e allo strappo, grazie alla sua tecnologia di stampa a sublimazione di colore.

Avrai la possibilità di personalizzare ogni foto, regolando luminosità, contrasto, saturazione e colore per ottenere immagini perfette. Puoi anche aggiungere un tocco speciale con una vasta gamma di filtri, cornici e testi, o combinare più immagini in un collage per raccontare storie e conservare ricordi indimenticabili.

Le funzionalità avanzate includono la Modalità ID foto, che ti consente di stampare fototessere conformi agli standard ISO, ideali per documenti ufficiali. E non dimentichiamo la funzione “Caratteristica divertente” che ti permette di arricchire le tue foto con emoji, meme e altri elementi per un tocco di allegria.

Potrai stampare foto 4×6″ in pochi secondi direttamente dal tuo dispositivo mobile, grazie alla connessione Wi-Fi che ti consente di stampare ovunque tu sia. Basterà utilizzare l’app HP Sprocket e il gioco è fatto!

Non andare più dal fotografo! Grazie a questa stampante potrai rendere ogni tuo scatto un’opera d’arte da incorniciare. Il tutto, a un prezzo di soli 102,10€!