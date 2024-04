La Dash Cam di Garmin è tornata in offerta al MINIMO STORICO

Di questi tempi non si è mai sicuri, quindi può essere comodo installare sulla propria auto una dash cam che ci permetta di riprendere cosa succede mentre guidiamo e quindi di avere una preziosa testimonianza in caso di un brutto imprevisto. Oggi ti segnalo la Garmin Mini 2 che può essere tua al minimo storico su Amazon di 109,11 euro invece di 129,99. Puoi anche pagarla anche in piccole rate a tasso zero.

In un pacchetto compatto e discreto, la Garmin Dash Cam Mini 2 offre prestazioni straordinarie ed è pronta a catturare ogni dettaglio durante i tuoi viaggi su strada. Con un angolo di ripresa di 140 gradi, questa dash cam registra video estremamente nitidi in HD 1080p, garantendo la massima chiarezza delle immagini.

Nonostante le sue potenti funzionalità, la Dash Cam Mini 2 ha le dimensioni di una chiave, rendendola praticamente invisibile all’interno dell’abitacolo del veicolo. Il suo design discreto consente due opzioni di installazione, permettendo di passare il cavo di alimentazione verso l’alto o verso il basso, per una maggiore flessibilità.

Il controllo vocale integrato permette di tenere le mani sul volante e utilizzare comandi vocali per controllare la dash cam. È possibile chiedere alla videocamera di salvare un video, avviare e interrompere la registrazione audio, scattare foto e molto altro ancora.

La Dash Cam Mini 2 è utile anche quando il veicolo è parcheggiato: con il monitoraggio Live View è possibile controllare l’auto a distanza, mentre la funzione Parking Guard avvisa di eventuali incidenti che possono coinvolgerlo.

Un oggetto insomma davvero utile: acquistalo adesso in offerta su Amazon al minimo storico di 109,11 euro.