Acquista in totale sicurezza i tuoi regali con AtlasVPN

L’avvicinarsi del Natale rende quasi compulsivo per molti l’acquisto dei regali online. Vuoi la fretta, le offerte sorprendentemente basse, le promozioni troppo belle per essere vere e tanto altro, che la truffa è sempre dietro l’angolo. Però da oggi puoi difenderti con un sistema leggero e professionale, ma al tempo stesso molto intuitivo da utilizzare. Scarica AtlasVPN e scopri tutte le sue funzionalità di sicurezza e privacy online.

Questo sistema di protezione è perfetto per metterti al sicuro e proteggere la tua identità digitale. Spesso, senza alcuna protezione, mettiamo in pericolo i nostri dettagli di pagamento quando acquistiamo online. Grazie alla Crittografia AES 256 Bit, messa a disposizione dai suoi server, otteniamo il totale anonimato quando siamo connessi. Contro i criminali informatici ti pensano anche ChaCha20 e IPSex/IKEv2 e i tunnel realizzati da WireGuard.

Inoltre, AtlasVPN è in grado di bloccare i malware. Infatti, fermando l’accesso ai siti Web noti per la presenza di contenuti dannosi, come phishing e altri virus, preservi i tuoi dati e i dettagli di pagamento come carta di credito e account di pagamento. In pratica crei uno scudo contro qualsiasi minaccia online capace di darti del filo da torcere. Ma non è tutto. Questa VPN sa offrire anche molto altro.

AtlasVPN: protezione completa a un prezzo top

Con AtlasVPN attiva hai una protezione completa su tutto. Grazie al Data Breach Monitor sfrutti i meccanismi di rilevamento che setacciano internet per verificare se i tuoi dati personali sono stati coinvolti in violazioni online. Questa funzionalità è molto utile per intervenire tempestivamente evitando che i tuoi dati finiscano in mano ai criminali del web.

Con oltre 1000 server VPN, puoi cambiare la tua posizione virtuale scegliendo fra tantissimi Paesi di tutto il mondo. Questo rende ancora più sicura la tua navigazione online e ti permette di acquistare con maggiore protezione e più risparmio visto che molte offerte vengono calibrate in base a preferenze, posizione e area geografica.

