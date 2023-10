Acquista Sky Glass: subito in REGALO una Nintendo Switch

Fai la tua mossa vincente! Solo online c’è un’offerta spettacolare valida fino al 25 ottobre, salvo esaurimento scorte. Acquista subito Sky Glass 43″ e ricevi in regalo una Nintendo Switch dal valore di 299 euro. La promozione ti offre questa fantastica smart TV da 43 pollici a soli 11,90 euro al mese. Inoltre, l’anticipo è di soli 25 euro, invece di 125 euro. Ovviamente l’offerta è disponibile solo se abbinata a un abbonamento Sky.

Goditi il meglio dell’intrattenimento da un televisore smart progettato per esaltare i contenuti e le funzionalità di Sky. Grazie al suo display eccellente ogni singolo colore risulta estremamente vivace. Le immagini sono ricche di dettagli, garantendo una risoluzione pazzesca sia per film, serie TV e altri contenuti che per il gaming. Sottile e dal design moderno, l’assenza delle cornici ai tre lati rende l’esperienza ancora più immersiva e piacevole.

Sky Glass ti regala Nintendo Switch: ecco i pacchetti da abbinare

Attiva Sky Glass a 11,90 euro al mese, per 48 mesi, e ricevi in regalo una Nintendo Switch gratis del valore di 299 euro. Dovrai solo dare un anticipo di 25 euro, invece dei 125 euro soliti. Inoltre, per attivare questa promozione è necessario abbinarla a un bundle di intrattenimento tra quelli disponibili in questo momento, tra l’altro super scontati:

Intrattenimento Plus : Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese;

: Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese; Intrattenimento Plus + Sky Cinema : Sky TV + Netflix e Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese, invece di 44 euro al mese;

: Sky TV + Netflix e Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese, invece di 44 euro al mese; Intrattenimento Plus + Sky Sport: Sky TV + Netflix e Sky Sport a soli 35,90 euro al mese, invece di 35,90 euro al mese.

