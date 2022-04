Acquista PS5 e GT7 a rate con la nuova offerta Vodafone: ecco come fare

Vuoi acquistare una PS5 ma, come praticamente tutti, non riesci a trovarla? Una mano potrebbe arrivare a sorpresa da Vodafone: il vettore telefonico ha annunciato infatti una nuova offerta di rete fissa V-Max che, insieme all'attivazione della fibra veloce, ti permette di acquistare anche una PlayStation 5.

L'iniziativa è stata presentata con un nuovo spot televisivo in cui il testimonial Alessandro Cattelan è seduto in mezzo a due gemelli che coinvolgono il noto presentatore in un “finto” racing game con curve, frenate ed accelerate. Un chiaro riferimento a Gran Turismo 7, incluso in questa promozione. Adesso ti spieghiamo come funziona.

Vodafone EasyTech, come attivare l'offerta per acquistare una PS5 a rate

Il programma si chiama Vodafone EasyTech e consiste in un'offerta riservata a chi attiva o ha già attivato l'offerta V-Max presso i Vodafone Store o direttamente online. L'offerta prevede:

Internet fino a 2.5 Gigabit/s su tecnologia FTTH

Modem con WiFi Optimizer

Chiamate da telefono fisso

Vodafone sempre connessi con backup 4G per navigare senza interruzioni

WiFi garantito in tutta la casa con chiamata di collaudo da parte di esperti Vodafone

Digital Privacy&Security Family per la protezione da virus e siti dannosi con parental control per una navigazione sicura anche per i più giovani

Il tutto ha un costo di 32,90€ al mese o di 39,90€ se si sceglie il Family Plan, che include un modem WiFi6 e una sim 5G per il tuo smartphone. E per quanto riguarda PS5?

Una volta che hai sottoscritto un'offerta V-Max puoi decidere di acquistare una PlayStation 5 vincolata ai 24 mesi della fibra Vodafone ad un prezzo di 24 rate mensili da 27,99€ ciascuna. Cosa riceverai?

1 Console PS5

1 copia di Gran Turismo 7

2 controller DualSense

Alla fine dei due anni pagherai il tutto circa 671€, poco più di quello che ti verrebbe acquistando tutto il pacchetto singolarmente. Oltre alla fortuna sfacciata che ci vorrebbe per trovare oggi una PlayStation 5.

Quindi, se sei già cliente Vodafone V-Max o sei in procinto di diventarlo e sei disperatamente alla ricerca di una PS5, non ti rimane che recarti presso uno dei Vodafone Store per scoprire come aderire all'offerta che è ovviamente valida fino ad esaurimento scorte.