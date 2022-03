PS5 introvabile nel 2022? La situazione rischia di peggiorare!

Il 2022 non ha ancora cambiato la tendenza come si sperava inizialmente: PS5 continua ad essere una console letteralmente introvabile, nonostante sia passato più di un anno dal lancio. Una situazione mai vista prima nella storia dei videogiochi, a cui hanno contribuito concause come la pandemia da Covid-19 e la crisi dei semiconduttori. Adesso, al di là degli iniziali ottimismi, pare che le cose non miglioreranno per tutto il resto dell'anno.

PS5 è ancora introvabile e lo sarà per tutto il 2022: l'analisi degli esperti

A sostenerlo è DFC Intelligence, società specializzata in analisi di mercato, che ha annunciato di aver abbassato le sue previsioni per il 2022 circa il mercato globale delle console. La causa è da ricercarsi nei problemi di scorte, che rischiano di essere peggiori rispetto quanto ipotizzato inizialmente.

In precedenza, infatti, l'azienda prevedeva ricavi da console in aumento dell'8% rispetto lo scorso anno, ma adesso le aspettative sono state ridotte al 4%, per un giro di affari totale di 49 miliardi di dollari.

“Avevamo già previsto che le unità PS5 sarebbero state limitate, ma ora pensiamo che sia addirittura peggio. Andando avanti, la grande domanda è se la carenza di PlayStation 5 consentirà a Microsoft di guadagnare terreno sia con Xbox Series X/S, sia con il suo servizio online, il Game Pass“.

È quanto ha affermato David Cole, di DFC, ai microfoni di GamesIndustry.biz. L'analista ha aggiunto che le carenze sono destinate a influenzare la vendita di hardware e software PS5 per tutto l'anno, con Sony che sarà enormemente danneggiata a causa del divario tra domanda e offerta.

Una situazione difficile che non esclude Microsoft, la quale si trova in una posizione comunque più favorevole anche grazie alla versione economica, Xbox Series S, che è acquistabile molto più facilmente, in molti casi addirittura in offerta.

Secondo alcuni sondaggi tra i consumatori condotti da DFC, PS5 è ancora il sistema preferito degli utenti, ma il crescendo delle librerie di contenuti offerte da Microsoft sta favorendo la rimonta di Xbox. In tal senso, si prevede che entro il 2026 Microsoft riuscirà ad aumentare la sua quota nel mercato delle console dal 20% al 27%, rosicchiando qualcosa sia a Sony (che potrebbe scendere dal 43% al 39%) sia a Nintendo (dal 37% al 34%).