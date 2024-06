Acquista due giochi e il meno caro lo paghi 5€: nuova promo GameStop

GameStop ha lanciato un’ottima promozione rivolta a tutti i gamer: acquistando due giochi da una selezione di titoli, il meno caro costerà soltanto 5€. La promozione è partita lo scorso 13 giugno e durerà fino al 21 agosto, salvo esaurimento scorte.

Un gioco a soli 5€: come fare

Ma quali giochi aderiscono alla promozione? L’elenco è veramente lunghissimo e include migliaia di titoli, compatibili con i principali sistemi: PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox ONE, Xbox Series e Nintendo Switch.

Anche i generi sono variegati. Si passa dall’action di Assassin’s Creed ( disponibili sia 4 Black Flag che Unity), Dark Souls III e Far Cry 5, al racing e sport; immancabili gli sparatutto (DOOM, Call of Duty e Cyberpunk 2077, tanto per citare alcuni di quelli disponibili) e i picchiaduro alla Mortal Kombat e Street Fighter.

È necessario tuttavia sottolineare che non si tratta di giochi particolarmente recenti: alcuni titoli disponibili portano sulle proprie spalle ormai diversi anni dal loro lancio. Per questo motivo la promozione è particolarmente interessante per chi vuole recuperare titoli un po’ datati, spendendo un quarto del prezzo originale.

Ricordiamo che per partecipare alla promozione GameStop basta accedere alla lista di giochi aderenti alla promozione (ne conta oltre un migliaio) e scegliere quale si desidera acquistare: il meno caro, sarà scontato a soli 5€. L’offerta è attiva fino al 21 agosto, in base alla disponibilità delle scorte: se siete interessati a un gioco particolare, il nostro consiglio è di approfittarne prima che vada esaurito.