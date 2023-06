Accedi a tutto il catalogo Disney+ con questo trucco

L’estate è ormai inoltrata e presto cominceranno i primi viaggi verso nuove mete per riposo e relax. Cosa fare dei tuoi abbonamenti streaming quando ti trovi fuori dall’Italia? Esiste un trucco per accedere a tutto il catalogo Disney+ senza incorrere in censure e georestrizioni. Attiva ora NordVPN, la soluzione perfetta per non sprecare denaro quando sei in viaggio all’estero.

Il vantaggio è che NordVPN ti assicura server sempre aggiornati per aggirare i blocchi regionali. La sicurezza viene prima di tutto. Per questo dovrai solo affidarti alle sue impostazioni semplici e pratiche, selezionando uno dei suoi server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. Se vuoi accedere a contenuti streaming disponibili in Italia quando sei all’estero scegli un server italiano.

Disney+ no limits ovunque e senza rischi

Grazie a NordVPN, selezionando uno dei suoi server quando sei connesso online, scegli tu dove stare. In pratica, ti trovi fisicamente in un altro Paese, ma la tua posizione virtuale risulta essere in Italia. Il vantaggio è che la sua app multidispositivo è compatibile anche per le Smart TV. Così potrai vedere Disney+ con il tuo account anche dall’estero direttamente da un televisore di ultima generazione semplicemente inserendo il tuo account.

Compatibile con tutti i sistemi operativi esistenti, l’applicazione di NordVPN è tra le più universali che esistono. Questo garantisce un’affidabilità estrema. Inoltre, essendo di sua proprietà, i server sono costantemente ottimizzati per offrirti il miglior servizio senza alcun disagio nonostante i blocchi regionali vengano costantemente aggiornati.

Perché stiamo parlando di Disney+? Perché è tra le piattaforme di streaming che ti garantisce l’accesso al catalogo, ma fuori dall’Unione Europea solo ai contenuti disponibili per la zona geografica dove ti trovi. Nonostante la portabilità transfrontaliera, potrebbero esserci comunque delle piccole differenze. Il trucco è affidarsi a NordVPN per avere accesso a tutti i titoli come se fossi a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.