Si può accedere al Dark Web senza correre rischi?

Il Dark Web è l’insieme di tutti quei contenuti non indicizzati dai motori di ricerca, comuni e diffusi, ospitati sulla specifica rete onion. Si tratta di un mondo ancora poco conosciuto, ma che – proprio per la sua fama anche impropria – cattura sempre l’attenzione di molti. Forse anche tu hai il desiderio di conoscere meglio questa realtà e magari di provare a navigare tra le sue pagine. Si può accedere senza rischi?

Probabilmente anche questa può essere annoverata tra le domande da un milione di dollari. Nondimeno la risposta è un secco no. Niente è senza rischi, soprattutto senza un’adeguata protezione. Quindi, se vuoi accedere nel Dark Internet, altro nome che identifica questo luogo virtuale “oscuro”, devi almeno nascondere il tuo Indirizzo IP e proteggere in modo efficace la tua privacy con NordVPN.

Questo perché al suo interno, anche se in minima parte rispetto alla sua estensione, si nascondono cybercriminali, hacker e cracker. Inoltre, sono anche più diffusi link malevoli che rimandando a siti internet truffaldini. Tra questi si nascondono anche numerose pagine phishing alle quali è importantissimo rimanere alla larga, come si suol dire. Anche con una protezione di alto livello come NordVPN certi rischi non si eliminano.

Dark Web: attenzione a non rimanere coinvolto in qualcosa di illegale

NordVPN è utilissima a proteggerti da tutte le minacce del Web e del Dark Web. I suoi server forniscono una Crittografia AES 256 bit di livello militare che rende anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita. Inoltre, integra un potente anti-malware e un efficientissimo anti-tracker. Tuttavia potresti rimanere coinvolto in qualcosa di illegale e questo, una VPN, non può evitartelo.

Infatti, il Dark Internet è il covo di molti criminali che lo utilizzano per svolgere le proprie attività. Il rischio è quello di finirci invischiati senza nemmeno accorgersene. Ad esempio, se non presti attenzione potresti entrare in un forum dove un gruppo di cybercriminali sta organizzando il prossimo attacco cracker oppure in uno shop online di materiale illegale.