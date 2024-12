ChatGPT non è l'unica soluzione AI: imperdibili questi 7 strumenti AI gratuiti

ChatGPT è uno strumento potente che consente di interagire con l’intelligenza artificiale in modo pratico e veloce. Grazie a continui aggiornamenti e miglioramenti, ChatGPT offre funzionalità sempre più avanzate, consolidandosi come una delle evoluzioni più significative nel campo dell’intelligenza artificiale.

Per quanto questo sia vero, Il mondo dell’intelligenza artificiale è ricco di una vasta gamma di strumenti gratuiti, oltre ChatGPT, che possono essere utilizzati per accelerare e ottimizzare specifiche attività. Questi strumenti sono particolarmente utili quando si ha bisogno di soluzioni mirate per compiti specifici, offrendo un supporto prezioso in vari settori e applicazioni. Ecco sette strumenti AI gratuiti che meritano assolutamente di essere provati per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

NotebookLM: il tuo assistente di ricerca AI

Strumenti come ChatGPT, Copilot e simili, che sono sicuramente chatbot molto versatili e dalle mille funzionalità, possono essere messi da parte momentaneamente in favore di strumenti di intelligenza artificiale gratuiti che offrono supporto più specifico per determinate attività.

Come nel caso, ad esempio, di NotebookLM, uno strumento di intelligenza artificiale progettato da Google che può essere un vero e proprio assistente alla scrittura e alla ricerca. NotebookLM riesce a supportare l’estrazione di informazioni e la creazione di riassunti di uno specifico testo, permettendo di diminuire i tempi necessari per elaborare e gestire un testo in autonomia, aumentando così la produttività.

Più nel dettaglio, NotebookLM è uno strumento potente che consente di caricare diversi contenuti come PDF, siti web, video di YouTube, file audio, Documenti o Presentazioni Google. Grazie alle funzionalità di comprensione multimodale di Gemini 1.5, NotebookLM riassume e stabilisce connessioni interessanti tra gli argomenti. Inoltre, la nuova funzionalità di riassunto audio permette di trasformare le fonti in discussioni approfondite e coinvolgenti con un solo clic, rendendo l’apprendimento accessibile ovunque ci si trovi.

Perplexity AI: cerca e riassume per te

Per quanto riguarda la ricerca, è presente Perplexity AI, uno strumento che va oltre la classica ricerca su Google. Perplexity AI può essere definito come uno strumento di ricerca che risponde direttamente alle domande inserite.

Il suo utilizzo è estremamente semplice: basta accedere, digitare le proprie richieste e attendere la risposta di Perplexity AI, che raccoglie informazioni da tutto il Web per fornire risultati. Questo permette di ottenere informazioni, articoli e risposte in breve tempo, in modo rapido ed efficiente, offrendo una ricerca molto più veloce rispetto a quella che potrebbe avvenire su Google.

Comprendere PDF con AskYourPDF

Per aumentare la produttività sul lavoro gli strumenti AI si rivelano essere gli alleati indispensabili per migliorare la ricerca delle informazioni e la gestione dei contenuti. AskYourPDF si distingue come uno strumento innovativo che consente di lavorare con i PDF, anche quelli di grandi dimensioni, in modo estremamente veloce. Nella pratica, per utilizzare AskYourPDF, è sufficiente caricare un PDF e, se necessario, porre una domanda specifica sul contenuto.

In breve tempo, si otterrà una risposta precisa, che può includere la ricerca di informazioni, un riepilogo o la spiegazione di un determinato paragrafo. Questo rende AskYourPDF particolarmente utile per professionisti e studenti che necessitano di trovare informazioni rapidamente, mantenendo sempre il supporto del file originale.

Tutor AI, Mindgrasp AI e AI Writer gli alleati per lo studio

Nel campo dello studio, uno strumento che si distingue per la sua utilità è Tutor AI, un tutor virtuale disponibile 24 ore su 24 per soddisfare ogni esigenza degli studenti. Questo strumento di intelligenza artificiale permette agli studenti di mettersi in gioco, trovando lezioni e quiz personalizzati su specifici argomenti da ripassare o studiare. Nello specifico, è ideale per comprendere quali siano le lacune durante lo studio e per rinfrescare competenze specifiche.

Inoltre, sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare lo studio di una competenza, il ripasso e altre attività è altrettanto interessante con Mindgrasp AI. Questo strumento analizza testi, video e altre forme di contenuto, producendo rapidamente riassunti. Infine, un altro strumento AI da sfruttare insieme a Tutor AI e Mindgrasp AI per 02un supporto a 360° è AI Writer, che aiuta a generare testi da zero. Questi strumenti rappresentano un supporto prezioso per studenti e professionisti, migliorando l’efficienza e la qualità dello studio e della produzione di contenuti.

Humanize AI per un testo umano generato dall’AI

Gli strumenti di intelligenza artificiale che generano testi spesso creano contenuti non sempre fluidi, in quanto la formulazione può risultare robotica. In questo caso entra in gioco Humanize AI, che è in grado di migliorare la scrittura e renderla autentica, evitando il rilevamento dell’intelligenza artificiale.

Per accedere a Humanize AI, è necessario cercare sul browser web “Humanize AI”, procedere a inserire il testo nell’apposito spazio e richiedere l’elaborazione, rendendo il contenuto più umano. Questo strumento utilizza algoritmi avanzati per analizzare e riscrivere il testo, migliorando la coerenza, il tono e lo stile, in modo che il risultato finale sembri scritto da una persona reale. Inoltre, Humanize AI può essere utilizzato in vari contesti, come la creazione di contenuti per blog, articoli, email e molto altro, offrendo un supporto prezioso per chiunque desideri migliorare la qualità di uno scritto.