Come usare l'intelligenza artificiale per scrivere un testo

L’intelligenza artificiale è ormai presente sul web su diversi siti e piattaforme, tra cui alcuni dedicati alla scrittura. Gli strumenti AI, come quelli per generare un testo, rappresentano per il futuro un supporto che può migliorare e facilitare determinate attività e azioni, sia per scopi personali che professionali. Tuttavia, aiutano i pensieri a prendere forma non intendono sostituire, e non sostituiranno, figure professionali come scrittori o giornalisti. Ma allo stesso tempo le piattaforme di scrittura AI sono una risorsa interessante in grado di generare una forma di scrittura migliore o, ad esempio, un correttore di bozze più automatico e rapido. Ecco come utilizzare l’intelligenza artificiale per scrivere.

ChatGPT: una base per la scrittura

ChatGPT è sicuramente lo strumento più famoso e conosciuto quando si parla di intelligenza artificiale. Infatti, il chatbot di OpenaAI è probabilmente la prima scelta di chi si approccia al mondo dell’intelligenza artificiale, anche solo per testarne le qualità. Per quanto riguarda i testi, ChatGPT riesce a velocizzare tutti quei processi che riguardano la scrittura, come la correzione di bozze, riassumere in modo automatico e veloce un determinato testo o allungarne un altro. Per procedere, basterà inserire il prompt con la richiesta specifica e attendere che l’AI faccia il resto. Inoltre, ChatGPT è gratuito, almeno nella sua forma base, disponibile sia tramite il sito web o l’app ufficiale per smartphone.

È importante ricordare che, quando si utilizzano strumenti basati sull’intelligenza artificiale, è fondamentale gestire e valutare attentamente ciò che viene generato. Soprattutto, quando un testo è prodotto interamente da un’intelligenza artificiale o quando ad esempio si richiede di espandere un paragrafo. In alcuni casi, l’AI può generare risposte con informazioni errate o non pertinenti all’obiettivo finale, quindi è sempre necessario revisionare il testo. Strumenti come ChatGPT possono migliorare l’efficienza di alcuni processi di lavoro, proprio come altri strumenti di intelligenza artificiale, ma è fondamentale considerarli come un supporto e non come un sostituto all’essere umano.

Grammarly per una scrittura perfetta

Proseguendo sullo stesso tema troviamo Grammarly, un altro sito web che permette di migliorare e correggere la propria scrittura. In questo caso, ci troviamo davanti uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che riesce a rendere il testo inserito corretto completamente nel quadro grammaticale, come il nome potrebbe suggerire, ma anche dare dei suggerimenti sul tono e la forma.

Tra le diverse funzionalità è possibile ottenere una riscrittura del testo in modo da renderlo interessante e adatto al pubblico di riferimento. Nello specifico, questa piattaforma offre varie funzionalità, basate sull’intelligenza artificiale, dai suggerimenti e consigli sulla struttura di un testo al rilevamento del plagio, tutto in maniera veloce e automatizzata. La piattaforma offre una prova gratuita, ma per superare determinati limiti e ottenere risultati ottimali, è necessario sottoscrivere un piano a pagamento.

Article Forge scrive il tuo articolo con l’AI

Article Forge è la piattaforma ideale per riscrivere in modo accurato qualsiasi tipo di contenuto, in modo accurato e soprattutto professionale. Tra le funzionalità principali, si trova quella di aggiungere automaticamente agli articoli titoli, video, immagini e collegamenti pertinenti al testo. Article Forge è lo strumento ideale per risparmiare tempo in tutta quella che è la generazione di un articolo, la modifica e la struttura.

Inoltre, Article Forge promette articoli unici senza rischio di plagio, disponibile in 7 lingue. Per testare tutte le funzionalità, la piattaforma oltre a una prova gratuita, mette a disposizione anche un metodo similare al “soddisfatti o rimborsati”. Seguendo la procedura sul sito è possibile ottenere il rimborso dell’abbonamento, nel caso in cui non soddisfi le proprie esigenze.

Jasper AI per il marketing

Quando si parla di scrittura e dell’intelligenza artificiale, non si può non nominare Jasper, sicuramente uno tra i più famosi. La piattaforma è ideale per il settore marketing, per generare un post di un blog, per i social media oppure scrivere un’email per i clienti. Jasper è uno strumento molto preciso, in quanto permette di inserire il tono, il prodotto, le guide vocali, lo stile e tutto quello che serve per creare una comunicazione scritta efficace per il cliente e per il prodotto pubblicizzato.

Le funzionalità presenti su Jasper sono moltissime, dalla gestione dell’immagine all’ottimizzazione, anche per quanto riguarda l’ottimizzazione SEO. La piattaforma è molto completa e permette di provare una demo gratuita prima di sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Tra quelli disponibili si trova un abbonamento indicato per le aziende, un altro per il team e un altro con un prezzo più basso per i creatori.

Copy.ai creare un testo in un click

Rimanendo sempre nel settore del marketing, e quindi principalmente come per Jasper è presente Copy.ai. Consigliato per le aziende in quanto Copy.ai permette di migliorare e definire il posizionamento sul web.

Sul sito è possibile generare post ottimizzati, descrizioni ottimali per i prodotti. Tra le altre funzionalità principali di Copy.ai troviamo:

Marketing via email

Contenuto del blog

Social media

Traduzioni

Squadre

Tuttavia, parliamo della generazione solo di testo, infatti non è possibile generare immagini o video. Anche in questo caso, la piattaforma è a pagamento e per utilizzare tutte le funzioni è necessario sottoscrivere un abbonamento.