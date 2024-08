-30% di SCONTO per Pokémon Violetto (con il DLC)!

Qual è il miglior periodo per giocare a un nuovo Pokémon se non nelle calde giornate di agosto, steso sotto al condizionatore? E non hai ancora giocato il bellissimo Pokémon Violetto, su Amazon potrai prendere la versione che include l’espansione “Il Tesoro dell’Area Zero” per soli 55,99€, grazie allo sconto del -30%!

Tutte le caratteristiche di Pokémon Violetto

In questo capitolo scegliere di diventare il “Campione delle Palestre”, sfidando i più forti Allenatori della regione, o potrai dedicarti all’esplorazione delle terre selvagge, alla ricerca di Pokémon unici e misteriosi. Se preferisci un approccio più rilassato, puoi semplicemente goderti il viaggio, facendo amicizia con i Pokémon che incontrerai lungo il tuo cammino, scoprendo insieme a loro tutto ciò che Paldea ha da offrire.

Il tuo compagno di viaggio, Koraidon, è un Pokémon leggendario sul quale potrai salire in sella e attraversare la regione. Koraidon può trasformarsi in diverse forme, ciascuna dotata di abilità uniche, che ti permetteranno di esplorare anche i luoghi più remoti di Paldea.

E grazie alla funzione “cerchia contatto“, puoi condividere la tua avventura con gli amici, esplorando insieme il mondo di gioco, affrontando potenti Pokémon Teracristal nei Raid o scambiando questi ultimi per completare le vostre collezioni.

E quando pensi di aver visto tutto, il pass di espansione “Il Tesoro dell’Area Zero” ti apre le porte a nuovi contenuti, nuove aree da esplorare e Pokémon mai visti prima. L’avventura continua con nuove sfide e segreti da scoprire nell’Area Zero.

Vivi una nuovissima avventura sulla tua Nintendo Switch e prendi Pokémon Violetto (insieme all’espansione) per soli 55,99€ al posto dei classici 79,98€ di listino.