3 motivi per cui prima di metterti in viaggio devi installare una VPN

Viaggiare è una pratica ormai gestita da tutti. A volte si tratta di settimane, altre di weekend e altre ancora di mezza giornata. Non importa il tempo che starai fuori casa. Ciò che è importante riguarda la tua sicurezza. In un mondo sempre più connesso e online diventa indispensabile proteggere la propria privacy. Ecco perché non dovresti mai metterti in viaggio senza avere installata una VPN sui tuoi dispositivi.

Prima di vedere i 3 motivi per cui è indispensabile fare questo, cerchiamo di capire quale servizio è più adatto a questa esigenza. Di provider ce ne sono tanti, ma come ben sai non tutti offrono le stesse caratteristiche e la stessa qualità. Ad oggi NordVPN si è dimostrata la più completa e competente sotto molti aspetti. Attivala ora al 63% di sconto per 2 anni.

Questa VPN è tra le migliori perché innanzitutto offre una batteria di 5700 server tutti di sua proprietà in grado di fornirti sicurezza e anonimato necessari di questi tempi. Inoltre, essendo gestiti da un suo personale pool di esperti, sono sempre aggiornati contro diverse minacce, blocchi regionali, attività di traking e censure.

VPN: 3 motivi per cui devi viaggiare protetto

Dopo aver dettagliato alcuni aspetti fondamentali riguardo a NordVPN, in promozione a un prezzo speciale, diamo ora un’occhiata ai 3 motivi per cui dovremmo tutti avere installata una VPN prima di metterci in viaggio. Ricordiamoci che viaggiare vuol dire spostarsi da casa e trovarsi, a volte, a dover avere bisogno di connessione dati per rimanere online.

Viaggiare vuol dire trovarsi ad accedere a WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti come quelli di bar, ristoranti, strutture ricettive e altro. Non sappiamo che sicurezza e manutenzione vengono eseguite perciò siamo sempre a rischio. Installando NordVPN vieni incanalato in un tunnel crittografato in grado di rendere completamente anonima la tua connessione. Viaggiare non garantisce la stessa qualità di connessione che hai a casa. Spesso le reti gratuite sono molto più lente penalizzando così la tua esperienza di navigazione, streaming e gaming. Perciò una VPN risulta essere la soluzione ideale contro rallentamenti, buffering e disconnessioni. Grazie a NordVPN hai a supporto server che forniscono una larghezza di banda illimitata. Viaggiare significa andare all’estero e quindi essere soggetti a blocchi regionali e georestrizioni sul web. Per ottenere uno streaming senza limitazioni e una connessione dati priva di censure hai bisogno di NordVPN che ti permette in qualsiasi momento di cambiare la tua posizione virtuale avvantaggiando così la tua navigazione e il tuo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.