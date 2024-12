20 migliori smartphone per durata della batteria: niente iPhone, un solo Samsung

Il 2024 continua ad offrire una vasta gamma di smartphone ed alcuni di questi modelli sono particolarmente consigliati per chiunque ritenga la durata della batteria un aspetto fondamentale.

Secondo i test di DxOMark, l’OPPO Find X7 Ultra si conferma come il leader assoluto in questo ambito, conquistando un punteggio eccezionale di 160. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh: non una capacità tra le più elevate ma a fare la differenza è l’eccellente sistema di ottimizzazione energetica.

Perfetto per chi utilizza intensamente il telefono durante la giornata o per chi è spesso in movimento e non vuole portare con sé il caricabatterie.

Per questi smartphone, la batteria è il fiore all’occhiello

Prima di proseguire, diamo uno sguardo alla classifica completa:

OPPO Find X7 Ultra – 160

Honor Magic 6 Pro – 157

Honor Magic 6 Lite – 156

Honor X9b – 156

Honor Magic5 Lite 5G – 152

Honor X7b – 151

Oppo Find X6 Pro – 151

Honor Magic6 Lite – 150

Honor X7a – 147

Oppo Reno12 Pro – 147

Realme GT Neo 5 – 147

Oppo Reno6 5G – 146

Honor 200 – 145

Honor 200 Pro – 145

OPPO Reno 12 – 144

realme GT Neo 2 5G – 144

Honor X9a – 143

Galaxy S23 Ultra – 142

Honor Magic 5 Pro – 141

OPPO Reno 8 5G – 141

In seconda posizione troviamo l’Honor Magic 6 Pro, che ha ottenuto 157 punti. Questo smartphone si distingue per un’efficienza energetica simile al modello di OPPO, rendendolo una scelta ideale per utenti esigenti che cercano prestazioni elevate in termini di autonomia. Anche il Magic 6 Lite e l’Honor X9b si posizionano ai vertici della classifica con un punteggio di 156. Entrambi offrono batterie da 5.800 mAh, una caratteristica che assicura una durata notevole, anche con applicazioni e attività che richiedono molte risorse.

Tra gli altri smartphone degni di nota figurano l’Honor Magic5 Lite 5G, l’Honor X7b e l’OPPO Find X6 Pro, tutti capaci di superare la soglia dei 150 punti nei test di DxOMark. Questi dispositivi rappresentano un ottimo compromesso tra funzioni avanzate e una durata prolungata della batteria, rispondendo alle esigenze degli utenti che vogliono un dispositivo affidabile per l’uso giornaliero. Sorprende la mancanza degli iPhone in questa lista, così come la presenza di un unico smartphone Samsung al terzultimo posto, vale a dire il Galaxy S23 Ultra con 142 punti.

Se questa classifica ti è stata utile, ti consigliamo di dare un’occhiata anche al nostro precedente articolo relativo ai migliori smartphone per qualità del display.