2 in 1 con Tineco iFloor 3 Breeze Plus in sconto SHOCK (-24%)

Quanto è faticoso tenere ben puliti e privi di polvere i tuoi pavimenti, specie se non hai un buon aspirapolvere e lavapavimenti? Per questo motivo, dovresti fare un acquisto oculato e portare a casa il modello Tineco iFloor 3 Breeze Plus in sconto del 24% su Amazon. Puoi portarlo a casa ad appena 219,00€ invece di 289,99€ e se vuoi puoi anche rateizzarlo a costo zero con Cofidis.

Ti basta poco per spolverare a fondo: Tineco iFloor 3 Breeze Plus

L’aspirapolvere Tineco iFloor 3 Breeze Plus è un dispositivo di pulizia all’avanguardia che combina la funzionalità di un aspirapolvere tradizionale con l’efficacia di un lavapavimenti. Progettato per offrire una pulizia profonda e versatile, questo elettrodomestico è ideale per chi desidera mantenere i pavimenti impeccabili, senza sforzo.

Vanta anche un design moderno e compatto, che lo rende facile da manovrare e riporre. La struttura leggera permette di trasportarlo agevolmente da una stanza all’altra, mentre l’impugnatura ergonomica assicura una presa comoda durante l’uso. Il Tineco iFloor 3 Breeze Plus è dotato di un sistema a doppio serbatoio, che separa l’acqua pulita da quella sporca. Questo assicura che si utilizzi sempre acqua pulita per la pulizia, migliorando l’efficacia e l’igiene del processo. I serbatoi sono facili da riempire e svuotare, e il design trasparente permette di monitorare i livelli dell’acqua in qualsiasi momento!

Inoltre, la modalità di auto-pulizia consente di mantenere il rullo spazzola e i tubi puliti, riducendo la necessità di interventi manuali e prolungando la vita utile dell’aspirapolvere. Viene fornito con una serie di accessori utili, tra cui una base di ricarica che funge anche da supporto per la conservazione e la pulizia automatica. Inoltre, sono inclusi vari strumenti per la pulizia degli angoli, delle fessure e delle superfici sopraelevate, rendendo il Tineco iFloor 3 Breeze Plus un dispositivo versatile e completo per la pulizia della casa.

Uno dei principali vantaggi di questo prodotto è la sua capacità di pulire a fondo con un solo passaggio, risparmiando tempo e fatica. La combinazione di aspirazione e lavaggio rende questo dispositivo particolarmente utile per famiglie con bambini e animali domestici, dove la pulizia frequente e profonda è letteralmente essenziale giorno dopo giorno. Porta subito a casa questo modello con il super sconto del 24%!