2 faretti per esterno con pannello solare e sensore di movimento a 16€

Quando rientri a casa verso sera non riesci mai a vedere dove metti i piedi e rischi di inciampare e farti male? Allora risolvi subito questo fastidioso problema con una spesa ridicola. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questi 2 faretti per esterno con pannello solare a soli 16,99 euro, anziché 29,99 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Siamo di fronte uno sconto pazzesco del 43% che ti permette di risparmiare ben 13 euro sul totale. In pratica ogni faretto lo avrai a poco più di 8 euro. Davvero una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo.

2 faretti per esterno con pannello solare a prezzo shock

Il prezzo di questi 2 faretti dotati di pannello solare è veramente bassissimo, ma non è l’unica cosa interessante. Grazie alla loro batteria da 2200 mAh possono durare per tantissimo tempo e con il pannello solare incorporato ti basteranno poche ore di luce al giorno per non ricaricarli mai. Inoltre sono impermeabili con certificazione di grado IP65 e quindi mi puoi mettere tranquillamente all’esterno anche dove non c’è protezione.

Sono semplicissimi da installare e li puoi agganciare praticamente ovunque. Il sensore di movimento ha una portata di circa 8 m per 120° e appena fa una la luce si accende e poi si spegne dopo 20 secondi. In questo modo quando rientri a casa nelle ore notturne potrai vedere benissimo ed è anche un ottimo dissuasore per eventuali malintenzionati.

Il prezzo è veramente a terra e le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi 2 faretti per esterno con pannello solare a soli 16,99 euro, anziché 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.