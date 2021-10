Lo zaino fotografico non è un semplice modello come tutti gli altri, è dotato di scompartimenti efficaci e di solito in materiali molto resistenti. Trasportare tutta l'attrezzatura fotografica non è facile, sia se siamo fotografi amatoriali, sia professionisti. E' fondamentale avere una borsa o uno zaino realizzati apposta per contenere tutti gli strumenti al meglio. Noi di Telefonino abbiamo realizzato questa guida per aiutarti a scegliere un prodotto adatto alle tue esigenze, per orientarti tra i molti modelli in commercio, selezionando i più capienti e resistenti, al miglior prezzo.

TARION Pro PB-01

Per i professionisti che hanno molta attrezzatura

Lo zaino fotografico Tarion Pro PB-01 ha una capienza notevole, in grado di contenere almeno due fotocamere, sette lenti, un laptop di 17 pollici, un treppiede e molti accessori fotografici, perfetto quindi per i professionisti che devono portare sempre con sé tutta l’attrezzatura necessaria. Tutti la parti dello zaino sono in nylon, resistente agli strappi e all’acqua.

La borsa a tracolla è inclusa, la capienza in totale è di circa 29 litri. Ottimo il rapporto qualità prezzo, su Amazon , modello molto resistente, ideale per escursioni fotografiche in montagna.

Manfrotto Pro Light RedBee-310

Migliore per reflex e mirrorless

Lo zaino fotografico della Manfrotto, il Pro Light RedBee-310 è un modello che consente di trasportare in sicurezza diversi strumenti. Presenta un accesso posteriore sicuro alla fotocamera, con divisori flessibili e un sistema di mesh con cerniera per tenere divisi la fotocamera da altri elementi. Ha una tasca frontale, una tasca con cerniera per custodire l'attrezzatura e un attacco per treppiede.

Una copertura antipioggia è disponibile in caso di condizioni meteorologiche estreme. Per fotografi che scattano all'improvviso: lo zaino ha due accessi secondari per prendere la fotocamera velocemente, con un accesso rapido all'attrezzatura dalla parte superiore della borsa.

Imperdibile questo versatile zaino, solo 174,85 euro il prezzo.

Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II

Ha molteplici attacchi

Un altro ottimo zaino fotografico è quello di Lowepro, il Whistler Rucksack 450 AW II: dispone di una spaziosa tasca frontale e una barriera impermeabile con foro di scarico che separa gli attrezzi bagnati dallo scomparto principale. Formato da un doppio laminato che fornisce una robusta resistenza all'abrasione e agli strappi. Il pannello posteriore ActivZone e l'imbracatura in schiuma a doppia densità offrono un maggiore comfort.

Le fibbie a sgancio laterale e i ganci resistenti offrono robuste opzioni di fissaggio in qualsiasi condizione, ideale per l'uso all'aperto. Scelto per viaggiare sotto le intemperie, può essere vostro a 272,82 euro nel colore grigio. Disponibili altre capienze.

Zaino Amazon Basics

Divisori rimovibili per ottimizzare gli spazi.

Lo zaino Amazon Basics è studiato per proteggere il tuo kit fotografico e di editing in viaggio. Lo zaino ha un interno personalizzabile per mettere ben 2 macchine fotografiche reflex, 3-4 obiettivi, laptop da 17 pollici e altro. Ha uno scomparto per laptop, così da scaricare le tue foto sul pc. E' realizzato con un materiale molto leggero, e gli spallacci sono imbottiti cosi da non avere fastidi alle spalle se lo indossate per molte ore.

Modello personalizzabile, ideale per chi vuole modificare lo zaino in base alle proprie esigenze: l'interno estraibile dello zaino si può regolare per far spazio ad altri oggetti. Buon rapporto qualità prezzo, ovviamente su Amazon a 69,99 euro

Zaino Neewer

Leggero e robusto è progettato per favorire l'utilizzo on-the-go

Ultimo modello, il più economico della guida, lo zaino Neewer. Questo modello dispone di separatori imbottiti regolabili, tasche a rete per accessori piccoli, sistema di supporto per treppiedi ed aperture laterali veloci. Può contenere una reflex digitale, 2 o 3 obiettivi aggiuntivi, 1 flash o altri accessori.

Modello economico, solo 40,99 euro , senza troppe pretese di design ma funzionale: è a mono spalla il che consente lo spostamento veloce dello zaino, per l'accesso facile e rapido agli attrezzi. Disponibile in 3 colori.