Super sconti VPN: le migliori offerte Black Friday 2023

Il Black Friday 2023 è ormai alle porte ed è arrivato il momento di tenere d’occhio gli sconti allettanti, quelli dei classici giganti e-commerce ma non solo. Altre aziende infatti si stanno preparando al venerdì più famoso dell’anno, e tra queste ci sono anche i fornitori di servizi VPN. Già in questi giorni stanno annunciando promozioni speciali con abbonamenti a tariffe decisamente ribassate.

Nella panoramica che vi forniremo in questo articolo, andremo ad esaminare le migliori offerte VPN attualmente disponibili. Sebbene l’atteso “venerdì nero” non sia ancora arrivato, c’è già un vasto assortimento di sconti pronto ad essere sfruttato.

Black Friday 2023: le migliori offerte VPN

Con l’avvicinarsi del Black Friday 2023, sale la curiosità rispetto a quali saranno gli sconti più interessanti sul mercato. Nella categoria di prodotti informatici, le virtual private network si distinguono come uno dei servizi più interessanti e vantaggiosi da esplorare. Questo perché i migliori fornitori di VPN stanno già annunciando in questi giorni promozioni speciali, offrendo agli utenti l’opportunità di accedere a servizi di sicurezza e privacy online a prezzi minimi storici.

In questa guida esaustiva, ci immergeremo nel mondo delle offerte VPN per il Black Friday e già disponibili nei giorni che anticipano l’evento. Esploreremo gli sconti più allettanti e analizzeremo anche le caratteristiche chiave dei servizi VPN proposti. Se desiderate navigare in sicurezza, preservare la vostra privacy online o sbloccare contenuti geograficamente limitati, le reti virtuali private sono ciò che fa per voi. Ecco quali sono i provider che meritano di più, sia per l’offerta proposta ma anche e soprattutto per la qualità del servizio garantito.

1. NordVPN

NordVPN Massimo dispositivi: 6

Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Server: 5876 server in 60 paesi

Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx

Assistenza 24/7: ✔

Sede legale: Panama

Offerte attive: SCONTO fino al 69% + 3 mesi extra 🔥 4.7 PROVALA SUBITO

Iniziamo con uno dei servizi più apprezzati e conosciuti di tutto il settore, ovvero NordVPN. Questo provider offre un livello di sicurezza eccezionale, con una politica no-log certificata che pone la massima attenzione alla protezione della privacy. Inoltre, garantisce prestazioni di alto livello e la capacità di accedere a una vasta gamma di piattaforme di streaming.

Questo servizio infatti può contare su una delle reti di server più grandi sul mercato: ben 5400 unità sparse in 59 paesi in tutto il globo. Ma le sue peculiarità non si fermano qui: NordVPN è anche ideale per supportare reti P2P. Dal punto di vista della compatibilità, può essere usata su PC (Windows, MacOS o Linux), smartphone o tablet utilizzando l’app o l’estensione per browser web. Per una recensione completa di NordVPN, puoi consultare questa guida.

L’offerta di NordVPN per il Black Friday è attiva dal 18 ottobre e al 29 novembre. In particolare, è previsto fino al 69% di sconto in base al piano scelto + 3 mesi extra – sia sui pacchetti biennali, che annuali. Vediamo le promozioni nel dettaglio.

Prezzi e sconti dei piani annuali:

134,73€ per il piano biennale Completo (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) – 69% di sconto + 3 mesi extra

107,73€ per il piano biennale Plus (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) – 62% di sconto + 3 mesi extra

80,73€ per il piano biennale Standard (VPN, Threat Protection) – 63% di sconto + 3 mesi extra

Prezzi e sconti dei piani biennali:

97,35€ per il piano annuale completo (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) – 60% di sconto + 3 mesi extra

82,35€ per il piano annuale Plus (VPN, Threat Protection, NordPass, NordLocker) – 48% di sconto + 3 mesi extra

67,35€ per il piano annuale Standard (VPN, Threat Protection) – 45% di sconto + 3 mesi extra

Pro Più di 5000 server installati in tutto il mondo

Supporto a tanti dispositivi

Possibilità di fare torrenting Contro Solo 6 dispositivi da poter connettere simultaneamente

2. Atlas

AtlasVPN Massimo dispositivi: illimitati

Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Server: 750+ in 38 paesi

Sicurezza: WireGuard, IKEv2/IPSec

Assistenza 24/7: ✔

Sede legale: Stati Uniti

Offerte attive: SCONTO fino al 86% + 6 mesi gratis 🔥 4.5 PROVALA SUBITO

Altro provider da considerare se si vuole provare una VPN in sconto è AtlasVPN, servizio che fa della protezione della privacy e della sicurezza durante la navigazione i suoi pilastri. Nonostante la sua rete server sia più contenuta rispetto ai principali concorrenti, contando poco più di 700 unità, questa rete spicca per la sua velocità.

Non vanno dimenticate la sua solida politica no-log, il supporto completo per il file sharing tramite torrenting e la sua disponibilità per tutti i sistemi operativi. Infine, garantisce il supporto illimitato a qualsiasi dispositivo.

L’offerta principale messa a disposizione da Atlas VPN per il Black Friday prevede un piano biennale + 6 mesi extra gratis con l’86% di sconto: 1,82 euro al mese.

Pro Dispositivi illimitati

Politica no-log certificata

Velocità eccellenti Contro Numero di server ridotto

Non supporta router e console

3. Surfshark

Surfshark VPN Massimo dispositivi: illimitati

Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Server: 3200+ in 100 paesi

Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP

Assistenza 24/7: ✔

Sede legale: Isole Vergini britanniche

Offerte attive: SCONTO fino al 80% + 5 mesi gratis 🔥 4.5 PROVALA SUBITO

Continuiamo con l’offerta VPN proposta da Surfshark. Si tratta di un servizio affidabile che mette al primo posto la sicurezza: conta protocolli come OpenVPN UDP e TCP, ma anche IKEv2. Questo provider si distingue per la sua rigorosa politica no-log, con sede nelle Isole Vergini, una scelta che garantisce la massima tutela della vostra privacy.

Inoltre, offre elevate velocità di connessione. Benché non disponga di una vasta rete di server, Surfshark offre comunque un numero soddisfacente di opzioni a disposizione degli utenti. Un altro punto a suo favore è la sua completa compatibilità con il file sharing P2P. Infine, segnaliamo che Surfshark può essere utilizzata su un numero illimitato di dispositivi e servizi.

Il Black Friday di Surfshark parte il 25 ottobre e durerà fino al venerdì nero. Ecco le principali offerte presenti ora sul sito ufficiale della VPN:

Surfshark starter +3 mesi gratis – 86% di sconto , 2,21 euro al mese

, 2,21 euro al mese Surfshark One + 4 mesi gratis – 85% di sconto , 2,73 euro al mese

, 2,73 euro al mese Surfshark One+ + 5 mesi gratis – 80% di sconto, 4,11 euro al mese

Pro Crittografia di livello avanzato

Numero illimitato di dispositivi

Prestazioni ottime Contro Alcuni server sono notevolmente più lenti di altri

Assistenza base

4. CyberGhost

CyberGhost Massimo dispositivi: 7

Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Server: 9.000+ in 91 paese

Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard®

Assistenza 24/7: ✔

Sede legale: Romania

Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 3 mesi gratis 🔥 4.3 PROVALA SUBITO

Un altro fornitore che merita una menzione particolare è CyberGhost. Questa VPN al pari dei suoi concorrenti offre una politica no-log robusta, una crittografia di altissimo livello e una rete server sufficientemente estesa, sebbene con un numero limitato di posizioni geografiche. Va citata anche la facilità con cui permette l’accesso alle piattaforme streaming.

Dal punto di vista della compatibilità, va segnalato il supporto per Amazon Fire Stick e per tutti i dispositivi Android TV. Può essere usato fino a 7 dispositivi in contemporanea.

L’offerta attuale di Cyberghost è uno sconto dell’82% sul piano biennale, con inclusi due mesi gratuiti: il prezzo è di 2,11 euro al mese.

Pro Politica no-log certificata

Velocità di download avanzata

Supporto P2P garantito Contro Utilizzabile fino ad un massimo di 7 dispositivi

Difficoltà nello sblocco sul territorio cinese

5. ExpressVPN

ExpressVPN Massimo dispositivi: 8

Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS, Linux

Server: 5900 server in 105 paesi

Sicurezza: IKEv2, OpenVPN

Assistenza 24/7: ✔

Sede legale: Isole Vergini Britanniche

Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS 🔥 4.4 PROVALA SUBITO

Esaminiamo ora le offerte di ExpressVPN, un fornitore che gode di una reputazione ben consolidata per la sua ottima velocità e le connessioni senza intoppi durante la navigazione online.

A livello server, ne conta ben 3000 unità distribuite in 94 paesi, con ben 160 posizioni geografiche (tuttavia, non tutti i server aderiscono agli standard di crittografia avanzati). La politica no-log è trasparente e ben definita e può contare anche su una serie di funzionalità avanzate, come split tunneling e kill switch. Da menzionare il supporto per le reti P2P e a diversi dispositivi, tra cui le console gaming e le smart tv.

L’attuale offerta di ExpressVPN prevede uno sconto del 49% sul piano annuale al prezzo di 6,45 euro al mese + 3 mesi gratis.

Pro Rete server estesa in molti paesi

Split tunneling disponibile

Supporto a console e router presente Contro IP dedicato non disponibile

6. PureVPN

Per concludere la nostra guida sulle offerte VPN per il Black Friday, diamo uno sguardo a PureVPN, un fornitore noto per la sua affidabilità e velocità.

Si distingue dagli altri servizi per una caratteristica peculiare: il supporto allo split tunneling, che non tutti i suoi competitor possiedono. Questa funzionalità consente di decidere quali applicazioni connettere alla VPN, offrendo un controllo totale sulla navigazione online.

Da menzionare anche la presenza del kill switch e il supporto ai protocolli PPTP, L2TP, SSTP, IKEv2, OpenVPN e Stealth. Oltre a questo, PureVPN offre anche i protocolli di sicurezza avanzati, una vasta server di 6000 unità distribuite in 141 paesi e una politica no-log chiara e ben definita. Compatibile anche per console gaming e router.

In questo momento è attiva un’offerta speciale sul piano PureMax: 75% di sconto sul piano biennale al prezzo di 4,99 euro al mese, con 3 mesi extra gratis.

Pro Può contare su kill switch e split tunneling

Protocolli di sicurezza avanzati

Compatibile con console e router Contro Non sblocca sempre i siti di streaming

Non tutti i server sono veloci nei momenti di picco

Come scegliere la migliore offerta VPN per te

Scegliere la migliore offerta VPN può essere una decisione cruciale per garantire una navigazione online sicura e privata. Per individuare l’opzione ideale, è essenziale prendere in considerazione diversi aspetti chiave.

Costi

Ovviamente il primo aspetto da valutare sono i costi. Bisogna valutare il budget personale e stabilire quanto si è disposti a spendere mensilmente o annualmente per una VPN. Cercare offerte speciali, sconti stagionali, o piani a lungo termine che possano risultare più convenienti sono tutte buone pratiche se si vuole spendere il meno possibile e usufruire di tutta la qualità di questi servizi.

Privacy

Uno dei principali motivi per cui si acquista una VPN è quello di mantenere intatta la propria privacy. Dunque, è necessario assicurarsi che il provider VPN abbia una rigorosa politica no-log che impedisca la registrazione delle attività online. Inoltre, va verificata la sede dell’azienda e se quest’ultima risulta soggetta a leggi sulla conservazione dei dati.

Velocità

La velocità di connessione è essenziale, specialmente se la finalità è quella di utilizzare la VPN per streaming, gaming o download. Per mettere alla prova questo aspetto si possono effettuare direttamente dei test di velocità per verificare che la VPN non rallenti la propria connessione.

Protocolli

I protocolli di sicurezza sono fondamentali per garantire la privacy. Bisogna perciò appurare che il provider VPN offra opzioni di crittografia avanzate (AES-256 bit) e protocolli come OpenVPN, IKEv2, o WireGuard. Inoltre, è bene assicurarsi che il protocollo sia facilmente configurabile e compatibile con i dispositivi su cui si intende utilizzare la rete virtuale privata.

Utilizzo

Infine, un ulteriore punto da chiarire è lo scopo per cui si intende utilizzare una VPN. Ad esempio, se si vuole accedere a contenuti geograficamente limitati o “torrentare” in modo sicuro, è indispensabile optare per un servizio con funzionalità specifiche per queste attività. Inoltre, è buona regola accertarsi se il provider VPN offre app user-friendly e supporto per una varietà di dispositivi, inclusi computer, smartphone, e router.

Conclusioni

Il Black Friday è il momento ideale per acquistare una VPN di alta qualità a prezzi veramente convenienti. Abbiamo esplorato alcune delle migliori offerte VPN disponibili in questo periodo, analizzando le caratteristiche distintive di ognuna e prendendo in considerazione aspetti come costi, privacy, velocità, protocolli e utilizzo. È importante sottolineare che non esiste una VPN che sia perfetta per tutti, la scelta di quella giusta dipende dalle esigenze specifiche. Se la priorità è la privacy estrema, assicurati che il provider abbia una rigorosa politica no-log. Nel caso in cui l’obiettivo sia avere velocità elevate per lo streaming e il gaming, è bene orientarsi verso una VPN che offre prestazioni ottimali. E così via.

Domande frequenti sulle Offerte Black Friday VPN Dove posso trovare il codice sconto Surfshark? Per trovare un codice sconto per Surfshark, consigliamo di visitare il sito web ufficiale della VPN in questione. Controlla la pagina delle offerte o delle promozioni: a volte, i codici sconto o le offerte sono pubblicate direttamente lì. Come trovare le offerte VPN? Per trovare le offerte VPN, puoi seguire diverse strategie. Inizia visitando i siti web ufficiali dei fornitori di servizi VPN, dove spesso pubblicano promozioni e offerte speciali. Segui anche i loro profili social, poiché spesso condividono promozioni speciali. Inoltre, iscriviti alle newsletter dei provider per ricevere direttamente le ultime offerte nella tua casella di posta. Altri canali utili includono siti web di coupon, dove molte aziende collaborano per offrire codici sconto esclusivi. Per trovare offerte aggiornate, effettua ricerche online utilizzando parole chiave come “offerte VPN” o “sconti VPN”. Infine, resta attento agli eventi di shopping stagionali, come il Black Friday, che spesso offrono sconti significativi sui servizi VPN. Dove posso trovare il codice sconto NordVPN? Visita il sito web ufficiale di NordVPN e controlla la loro pagina delle offerte o delle promozioni. A volte, i codici sconto sono pubblicati direttamente lì.

