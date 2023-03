Miglior TV 65 Pollici 2023: come sceglierla e offerte speciali

Se siete alla ricerca di una televisione da 65 pollici per il vostro soggiorno questa guida potrà sicuramente aiutarvi. Esistono infatti centinaia di proposte diverse, tutte caratterizzate da funzioni specifiche. Cercheremo di aiutarvi analizzando le migliori TV da 65 pollici del 2023. Toccherà poi a voi scegliere la più adatta in base alle vostre esigenze.

Le migliori TV 65 pollici

Le televisioni che troverete in questa guida appartengono a varie fasce di prezzo. Per semplificare la lettura abbiamo deciso di dividere il nostro testo in due parti. Nella prima parleremmo delle migliori TV da 65 pollici, mentre nella seconda analizzeremo solamente i televisori sotto ai 1000 euro.

Samsung TV Crystal UHD UE65BU8070UXZT

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: 145.09 x 28.18 x 86.96 cm; 21.3 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 50 Hz 🛒 Prezzo: 752,89 euro

Iniziamo con il Samsung TV Crystal UHD UE65BU8070UXZT. Stiamo parlando di un televisore caratterizzato da un pannello Crystal UHD 4K. Questo modello è uscito nel 2022 ma, nonostante ciò, è ancora uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. La TV dispone di tecnologia HDR 10+ con funzione Adaptive e Gaming. Quest’ultima è perfetta per le sessioni di gioco più intense. Il Samsung TV Crystal UHD può contare sul sistema Tizen di Samsung, ma include anche gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. Le casse integrate dispongono dell’Adaptive Sound, funzione che equalizza l’audio sulla base della scena in corso.

Pro Contro Pro Prezzo basso

Compatibile con Google Assistant e Alexa

HDR 10+ Contro Sistema Smart poco intuitivo

Telecomando senza tastierino numerico

LG OLED65C24LA Smart TV 4K

🖥️ Display: OLED evo Serie C2 📐 Dimensioni e peso: ‎144.1 x 4.51 x 82.6 cm; 16.8 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 5.434,14 euro

Passiamo ora a uno dei televisori più costosi e completi. Stiamo parlando di LG OLED65C24LA Smart TV 4K, caratterizzato da un pannello OLED evo Serie C2 e da un processore Alpha 9 di quinta generazione. Tra i punti di forza di questa TV va citato il Brightness Booster e il Dolby Vision Precision Detail, che migliorano la resa dei colori e dei dettagli in generale. Presente inoltre la tecnologia l’HGiG, in grado di migliorare la resa dell’HDR a 120 Hz. Il telecomando del televisore include un microfono per l’utilizzo di Google Assistant e Alexa. Questo modello può contare sul classico sistema operativo targato LG, compatibile con il sistema Smart Apple HomeKit.

Pro Contro Pro Display OLED a 120 Hz

Compatibile con Apple HomeKit, Google Assistant e Alexa

HGiG con HDR a 120 Hz Contro Sistema Smart poco intuitivo

Prezzo alto

Philips 65OLED707 4k

🖥️ Display: OLED 📐 Dimensioni e peso: ‎5.8 x 144.87 x 82.95 cm; 23.7 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 1.559,70 euro

Passiamo al marchio Philips. Abbiamo scelto il modello 65OLED707 4k, dotato di pannello OLED 4K UHD e processore P5 con intelligenza artificiale. Da non sottovalutare la presenza di Ambilight, la striscia LED inclusa sul retro del pannello. Quest’ultima, infatti, varia nel colore a seconda dell’immagine presente sullo schermo. Non mancano il Dolby Vision e il Dolby Atmos, ottimi per migliorare ulteriormente la resa dell’immagine e del suono. Presenti l’HDR, il G-Sync e il FreeSync. Compresi anche Google Assistant e Alexa, oltre al sistema operativo Android TV fluido e completo.

Pro Contro Pro Display OLED a 120 Hz e Ambilight

Compatibile con Google Assistant e Alexa

Compatibile con HDR, G-Sync e FreeSync Contro Il telecomando non ha un microfono

Samsung TV OLED QE65S95BATXZT

🖥️ Display: OLED 📐 Dimensioni e peso: ‎144.43 x 28.82 x 89.01 cm; 26 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 2.058,66 euro

La prossima TV che vi proponiamo è l’OLED QE65S95BATXZT. Si tratta di un modello da 65 pollici con Alexa e Google Assistant integrati. Il suo principale pregio è il design, dato che il televisore ha uno spessore di soli 4 mm. Questo modello è dotato di processore Neural Quantum 4K, necessario per migliorare la resa generale dei colori e la fluidità delle immagini. La tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, inoltre, rende le sessioni di gioco ancora più complete. Peccato per il sistema operativo poco intuitivo e per il telecomando senza tastierino numerico.

Pro Contro Pro Display OLED a 120 Hz

Compatibile con Google Assistant e Alexa

Tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ Contro Sistema Smart poco intuitivo

Telecomando senza tastierino numerico

Sony XR-65A95K – BRAVIA XR – MASTER Series

🖥️ Display: QD-OLED 📐 Dimensioni e peso: 144.4 x 5.6 x 85.2 cm; 27 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 3.099,99 euro

Il Sony XR-65A95K è senza dubbio uno dei migliori televisori della lista. Tuttavia, va detto che il suo prezzo è decisamente elevato. Questo modello ha un pannello di tipo QD-OLED con una risoluzione 4K UHD e HDR integrato. L’audio integrato comprende due subwoofer che, insieme alla tecnologia Acoustic Surface Audio+, rendono il suono perfetto. In alto, inoltre, è presente la BRAVIA CAM, utile per svolgere conferenze di alta qualità direttamente dal televisore. La serie XR dispone di tutte le ottimizzazioni necessarie (compreso il refresh rate a 120 Hz) per rendere le sessioni di gioco sempre più intense. Ottimo anche il sistema operativo.

Pro Contro Pro Display OLED a 120 Hz

Sistema operativo Google TV

Acoustic Surface Audio+ e BRAVIA CAM Contro Prezzo molto alto

Telecomando senza tastierino numerico

Samsung TV Neo QLED QE65QN90AATXZT

🖥️ Display: Neo QLED 📐 Dimensioni e peso: 144.6 x 28.54 x 89.14 cm; 31.4 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 2.653,86 euro

Passiamo ora al Samsung Neo QLED QE65QN90AATXZT. Questo prodotto presenta un pannello QLED in 4K UHD e HDR10+, tecnologia in grado di rendere i colori ancora più intensi e realistici. La TV può contare sul processore Neo QLED 4K con intelligenza artificiale. Quest’ultimo migliora il suono del televisore e ottimizza la qualità in base alle immagini presenti sullo schermo. L’audio è ulteriormente migliorato dalla tecnologia Object Tracking Sound+ integrata. Presente l’integrazione con Google Assistant e Alexa.

Pro Contro Pro Display QLED a 120 Hz

Compatibile con Google Assistant e Alexa

Tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ Contro Sistema Smart poco intuitivo

Telecomando senza tastierino numerico

Prezzo alto

Samsung TV QE65QN94BATXZT

🖥️ Display: Neo QLED 📐 Dimensioni e peso: ‎144.63 x 28.57 x 89.14 cm; 31.4 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz 🛒 Prezzo: 1.699,99 euro

A un prezzo leggermente inferiore rispetto al modello precedente troviamo il Samsung QE65QN94BATXZT. Dispone infatti di un pannello molto simile, caratterizzato dalla tecnologia Quantum Matrix, con mini LED che rendono i dettagli ancora più definiti. Il processore Neo Quantum 4K con intelligenza artificiale permette di riprodurre immagini di alta qualità. Ancora una volta presente il supporto a Google Assistant e Alexa.

Pro Contro Pro Display QLED a 120 Hz

Compatibile con Google Assistant e Alexa

Tecnologia Quantum Matrix con mini LED Contro Sistema Smart poco intuitivo

Telecomando senza tastierino numerico

Miglior TV 65 pollici sotto i 1000 euro

Quali sono le migliori TV 65 pollici sotto i 1000 euro? Abbiamo selezionato tre modelli che rispondono perfettamente a questa domanda.

Samsung TV UE65AU7190UXZT

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: 144.94 x 28.21 x 90.66 cm; 20.9 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: No 📊 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 🛒 Prezzo: 649,99 euro

Il Samsung UE65AU7190UXZT è sicuramente tra le migliori TV 4k entry level. Dispone di un pannello LED Crystal UHD e di un processore Crystal 4K per dettagli più definiti. Da non sottovalutare la tecnologia Motion Xcelerator Turbo, adatta per i gamer più esperti. Il suono è regolato dalla tecnologia Adaptive Sound, capace di renderlo ancora più preciso e nitido.

Pro Contro Pro Prezzo basso

Compatibile con Alexa

Motion Xcelerator Turbo per il gaming Contro Sistema Smart poco intuitivo

Telecomando senza tastierino numerico

Non ha l'HDR

TCL 65P639 TV

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: 35.5 x 144.6 x 88.3 cm; 14.3 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 🛒 Prezzo: 499,90 euro

Il TCL 65P639 è uno dei migliori televisori per rapporto qualità-prezzo. Questo modello ha un pannello LED 4K UHD con HDR 10, tecnologia Game Mater e audio Dolby. Si tratta di caratteristiche molto rare per una TV di questo prezzo. Il costo contenuto è dovuto principalmente alla qualità delle immagini, non all’altezza dei competitor Samsung e LG. Il prodotto dispone di due telecomandi, uno con tastierino numerico e uno senza. Ottimo il sistema operativo Google TV e la compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Pro Contro Pro Prezzo molto basso

Sistema operativo Google TV

HDR e audio Dolby Contro Qualità del pannello inferiore ai competitor

LG Smart TV 65uq70006lb

🖥️ Display: LED 📐 Dimensioni e peso: 915 x 1182 x 320 mm; 17,5 Kg 📺 Risoluzione: 4K UHD 🔌 Porte: USB, Ethernet, HDMI, ingresso ottico 📟 HDR: ✔ 📊 Frequenza di aggiornamento: 50 Hz 🛒 Prezzo: 0,00 euro

Chiudiamo con il modello LG 65uq70006lb. Questo prodotto ha un processore Alpha 5 di quinta generazione, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare i contenuti presenti sullo schermo. Dispone inoltre di tutti i maggiori sistemi smart ora sul mercato: Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay e Apple HomeKit. L’esperienza visiva è implementata grazie ad alcuni specifici sistemi, tra cui l’HDR 10 Pro, la modalità Filmmaker e il Game Dashboard & Optimizer.

Pro Contro Pro HDR 10 Pro

Compatibile con Apple HomeKit, Google Assistant e Alexa

Modalità Game Dashboard & Optimizer Contro Sistema Smart poco intuitivo

Come scegliere un televisore da 65 pollici

Scegliere una sola TV della nostra lista non è affatto semplice. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di analizzare alcune delle principali caratteristiche da tenere in considerazione in fase d’acquisto.

Video

Il video rappresenta l’aspetto principale di ogni televisore. Per questo è assolutamente consigliato verificare i dettagli tecnici del pannello. La tecnologia OLED (o anche QLED) è decisamente superiore rispetto a quella LED, ma è anche più costosa. Consigliata anche la presenza dell’HDR, meglio ancora se in versione 10+. Un ulteriore punto a favore è rappresentato dal refresh rate a 120 Hz.

Audio

Non tutti i modelli hanno delle casse di buona qualità. Tuttavia, i televisori dotati di tecnologia Dolby Audio partono già da una base molto solida. Ci sono poi delle aggiunte che vanno necessariamente prese in considerazione. Stiamo parlando, ad esempio, dell’Acoustic Surface Audio+ composto da due subwoofer.

Connettività

Per quanto riguarda il comparto connettività la scelta è piuttosto semplice. Tutti i modelli visti in precedenza, infatti, possono contare sulla stessa dotazione. I televisori presenti nella nostra lista appartengono alla categoria Smart e dispongono perciò di Wi-Fi e Bluetooth. Per quanto riguarda gli ingressi fisici invece, non mancano l’USB, l’Ethernet e l’HDMI.

Funzioni smart

Se siete assidui utilizzatori di app di streaming vi consigliamo di puntare su un pannello che metta a disposizione funzioni smart comode da utilizzare. In linea di massima, consigliamo i sistemi con Google TV e Android TV, poiché sono più rapidi. Molto gradita la presenza di Google Assistant e di Alexa. Da non sottovalutare la funzione Ambilight di Philips, capace di rendere la visione dei contenuti ancora più immersiva.

Prezzo

I pannelli OLED a 120 Hz con HDR sono senza dubbio i migliori in circolazioni. Tuttavia, il loro prezzo non è mai inferiore ai 1500 euro. Nel caso in cui cerchiate un prodotto più semplice ed economico vi consigliamo acquistare la Smart TV LG 65uq70006lb. Quest’ultima, infatti, gode di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Conclusioni

Scegliere la migliore TV per il proprio salotto non è semplice come sembra. Tuttavia, analizzando i dettagli più importanti sarà possibile individuare il modello più adatto alle vostre esigenze.

Domande frequenti sulle migliori TV da 65 pollici Quale TV 65 pollici comprare nel 2023? Tra le migliori TV da 65 pollici troviamo: Samsung TV Crystal UHD UE65BU8070UXZT

Samsung TV UE65AU7190UXZT

TCL 65P639 TV

Smart TV LG 65uq70006lb Quale Smart TV 65 pollici scegliere? Non esiste un modello di Smart TV perfetto per tutti. Di seguito un elenco dei migliori prodotti disponibili sul mercato Samsung TV Crystal UHD UE65BU8070UXZT

